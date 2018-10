Spring Attitude dal 4 al 6 ottobre a Roma – Fall is the new spring

(https://www.facebook.com/Springattitude/photos/)

Spring Attitude: da giovedì 4 fino a sabato 6 ottobre la nona edizione del festival nato a Roma, interamente dedicato alla musica elettronica, alla club culture e in generale alla cultura contemporanea e alle sue forme di espressione. “Fall is the new spring” è il motto di questa nuova edizione di un festival che è riuscito negli anni ad attirare a Roma artisti del calibro di Air, Four Tet, Disclosure, Jon Hopkins, Apparat, Siriusmodeselektor, Bonobo, John Talabot, Pantha du Prince, Matthew Herbert, Gesaffelstein. Le ultime tendenze della musica contemporanea, le nuove sonorità e la ricerca sperimentale sono ciò di cui si nutre da nove anni a questa parte un evento che vanta un’affluenza di pubblico proveniente non solo dall’Italia, ma da tutta Europa

Due le location d’eccezione: il Mattatoio Testaccio e l’Ex Dogana, due luoghi così inscindibilmente intrecciati al tessuto della città. Lo Spring Attitude si avvarrà quest’anno della collaborazione con un altro evento quale il RomaEuropa Festival, collaborazione nata dall’incontro con Digitalive, la nuova sezione del REF, dedicata al rapporto tra arti performative e digitale. Il 4 ottobre ci sarà l’inaugurazione dello Spring Attitude, in cui questa collaborazione si manifesterà in un evento chiamato Digital Attitude nella sede del Mattatoio. Si tratterà di una serata all’insegna di nuovi linguaggi visivi e sonori, che prendono forma nel mondo della cultura digitale e delle nuove tecnologie attraverso l’opera di artisti emergenti e grandi nomi internazionali. La Line up di apertura vede sul palco: Kamilia Kard “Untitled” – Virtual Reality Experience / Marco Donnarumma in collaboration with Margherita Pevere performs “Engeweide” / Quiet ensemble performs “Back Symphony” / Roly Porter feat. MFO Visuals / SA Soundsystem.

Si va avanti il 5 e il 6 ottobre nella sede dello Scalo di San Lorenzo, negli spazi dell’Ex Dogana. Dj e producer internazionali si affiancheranno ad artisti tutti italiani sul palco dell’Italian Attitude Stage, interamente dedicato alle migliori realtà musicali italiane. Annunciata da tempo la Line Up del 5 ottobre: Ariwo / Cristalli Liquidi / Deena Abdelwahed + Mutech Visuals dj / Demdike Stare & Michael England a/v live / Dj Coco / Frah Quintale / Gemello / Jeremy Underground / Lorenzo BITW / Maiole / Nu Guinea presents Nuova Napoli live band / Rrose + Mutech Visuals a/v live / The Maghreban / Tshegue / Smash Soundsystem. Il Festival si conclude sabato 6 ottobre con Casino Royale / Capofortuna / Daniele Sciolla a/v live / Dj Tennis / Giorgio Gigli & Bichord feat. Noise Video a/v live / Laurel Halo live / Lorenzo Senni / Mavi Phoenix / Max Cooper a/v live / Myss Keta / Odeon / Peggy Gou / Populous live / Yakamoto Kotzuga Slowly Fading a/v live.

Per ulteriori informazioni:

Link prevendite:

https://www.vivaticket.it/ita/tour/spring-attitude-2018/1483

Info

www.springattitude.it

www.facebook.com/Springattitude/?fref=ts