Hyundai, Kia e NVIDIA rafforzano la loro partnership strategica per la tecnologia di guida autonoma

Hyundai e Kia hanno annunciato l’ampliamento della partnership strategica con NVIDIA per accelerare lo sviluppo delle tecnologie di guida autonoma. Questo nuovo quadro di collaborazione punta a sostenere l’evoluzione dell’ecosistema dei veicoli autonomi nei mercati globali dei Software-Defined Vehicles (SDV).

Nell’ambito dell’accordo, Hyundai, Kia e NVIDIA combineranno le solide competenze di Hyundai Motor Group negli SDV con le tecnologie di guida autonoma leader di NVIDIA, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di nuova generazione.

Hyundai Motor Group – forte della propria filosofia orientata alla qualità e alla sicurezza del cliente – integrerà le tecnologie di guida autonoma di livello 2 e superiore di NVIDIA su modelli selezionati. Un’evoluzione che contribuirà a migliorare sicurezza e comfort di guida, rafforzando il ruolo del Gruppo nello sviluppo della mobilità guidata dall’intelligenza artificiale.

Attraverso la joint venture Motional dedicata ai veicoli autonomi, Hyundai Motor Group indagherà inoltre con NVIDIA la possibilità di integrare nuove tecnologie e accelerare l’evoluzione delle proprie soluzioni robotaxi di livello 4, basate su Hyundai IONIQ 5, potenziandone al tempo stesso le capacità operative. La partnership rappresenta un passaggio chiave nell’impegno del Gruppo verso una guida autonoma sicura e affidabile.

Questo accordo segna anche un passo strategico nell’accelerazione dell’internalizzazione delle competenze di intelligenza artificiale applicate alla guida, con i dati al centro di questo percorso. Nel campo della guida autonoma, il vantaggio competitivo dipende infatti sia dalla qualità dei modelli e delle piattaforme, sia dalla capacità di generare e apprendere in modo continuo da grandi volumi di dati reali e di alta qualità. In questo contesto, Hyundai e Kia stanno già testando i propri modelli su dati raccolti in condizioni di guida reali, ponendo le basi per un significativo rafforzamento delle proprie capacità, incluso lo sviluppo di modelli proprietari di intelligenza artificiale.

Hyundai Motor Group farà leva sulle avanzate piattaforme dati e sulle tecnologie AI di NVIDIA, integrando in modo sistematico tutti i dati raccolti in una pipeline di apprendimento unificata. Questo approccio consentirà di accelerare lo sviluppo della guida autonoma e di rispondere in modo sempre più efficace alle mutevoli dinamiche del mercato, favorendo al contempo l’ampliamento delle proprie competenze data-driven.

Basandosi sulla piattaforma NVIDIA DRIVE Hyperion, Hyundai Motor Group svilupperà un’architettura di guida autonoma integrata e scalabile dal Livello 2 al Livello 4. Grazie alla convergenza tra la propria architettura SDV e NVIDIA DRIVE Hyperion, il Gruppo punta ad attivare un ciclo continuo di miglioramento basato sui dati.

Hyundai Motor Group, insieme a Motional, mira a internalizzare completamente le tecnologie di guida autonoma più avanzate, continuando parallelamente a sviluppare soluzioni proprietarie. Un approccio che garantirà un miglioramento continuo e rafforzerà la flessibilità del Gruppo nel rispondere alle esigenze dei mercati globali.

“La partnership ampliata con NVIDIA rappresenta una tappa fondamentale nella realizzazione della visione di Hyundai Motor Group per una guida autonoma sicura e affidabile. Grazie a un approccio collaborativo a livello di Gruppo, rafforzeremo la nostra competitività tecnologica, dalla guida autonoma di livello 2 e superiore fino ai servizi robotaxi di livello 4” – ha dichiarato Heung-Soo Kim, Executive Vice President and Head of Global Strategy Office di Hyundai Motor Group.

“Il futuro della mobilità sarà sempre più definito da software e intelligenza artificiale. Unendo la leadership ingegneristica di Hyundai Motor Group con le capacità di calcolo accelerato e l’AI di NVIDIA, stiamo sviluppando sistemi di guida autonoma sicuri e intelligenti basati su NVIDIA DRIVE – dai sistemi avanzati di assistenza alla guida per i veicoli di serie fino ai servizi robotaxi scalabili con Motional” – ha dichiarato Rishi Dhall, Vice President of Automotive di NVIDIA.