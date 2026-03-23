Hyundai ha coinvolto e sostenuto i runner dell’Acea Run Rome The Marathon 2026

Un weekend di sport, emozioni e partecipazione ha illuminato Roma in occasione della 31ª edizione della Acea Run Rome The Marathon 2026, che ha visto Hyundai protagonista al fianco di oltre 62.000 runner e appassionati. Dal Circo Massimo fino a Via dei Fori Imperiali, le strade della Capitale hanno accolto atleti di ogni età, famiglie e camminatori, trasformando la città in un grande palcoscenico di energia e determinazione.

La Maratona ha incluso eventi come la Acea Water Fun Run di sabato 21 marzo e la staffetta Acea Run4Rome Relay, che hanno permesso a famiglie, amici e comunità di vivere la corsa in maniera divertente, sottolineando l’attenzione al coinvolgimento autentico e all’inclusione di tutti i partecipanti.

Per tutta la durata dell’evento, Hyundaiha accompagnato runner e pubblico con una presenza diffusa lungo il percorso e all’Expo Village, ospitato al Circo Massimo, animato da attivazioni esperienziali pensate per motivare e celebrare ogni partecipante. Tra queste: la pedana baropodometrica per analizzare l’appoggio del piede, il Car Wrap sulla IONIQ 5 N dove scrivere obiettivi e messaggi motivazionali, il “Hyundai Boost Button” lungo il percorso e lo Specchio Kudos all’arrivo per selfie e congratulazioni personalizzate. Il LED Wall “You Left Your Mark” ha celebrato in tempo reale i risultati della maratona, offrendo a runner e spettatori un’esperienza condivisa e immersiva.

Negli ultimi chilometri della maratona, Hyundai ha inoltre schierato una squadra di motivatori, che hanno accompagnato i partecipanti caricandoli emotivamente per affrontare al meglio le ultimi fasi della corsa.

L’evento ha confermato il forte legame di Hyundai con il mondo del running, creando un punto d’incontro tra comunità sportive e promuovendo valori fondamentali come perseveranza, spirito di squadra, crescita personale e responsabilità verso sé stessi e l’ambiente. Con la partecipazione alla Maratona di Roma, Hyundai rinnova il proprio impegno nel celebrare e sostenere lo sport come autentica filosofia di vita e momento di connessione tra persone e città.

Non finiscono qui gli appuntamenti con Hyundai e il mondo del running, la prossima tappa sarà alla Stramilano Half Marathon in programma il 3 maggio 2026 nel capoluogo lombardo.