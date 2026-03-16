From Paper to Steel:
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Attraverso un’installazione immersiva, Hyundai inviterà i visitatori a entrare nel cuore del proprio processo creativo. Ogni elemento dell’allestimento, intitolato “Unfold Story”, traduce in forma fisica la filosofia di design che guida il Brand, mettendo in dialogo interni ed esterni delle auto e offrendo al pubblico della Milano Design Week una lettura chiara e coinvolgente di questo approccio progettuale.
“Unfold Story” racconta l’emozionante viaggio del design Hyundai: dall’intuizione iniziale su un foglio di carta fino alla sua trasformazione in una forma scolpita nell’acciaio. Un percorso che mette in luce come idee, materiali, artigianalità e tecnologia si fondano per dare vita a nuove espressioni di mobilità.
A completare l’esperienza, una serie di workshop condotti dai designer Hyundai permetterà ai visitatori di esplorare più da vicino i principi che guidano la filosofia progettuale del Brand, scoprendo come questi abbiano preso forma in Nuova IONIQ 3, un’auto che sarà presentata per la prima volta proprio a Milano come espressione di questo approccio.
Hyundai presenta Nuova IONIQ 3 alla Milano Design Week
La premiere del modello rappresenta il cuore della presenza Hyundai alla Milano Design Week 2026 e segna un nuovo e significativo capitolo nell’evoluzione del linguaggio stilistico del Brand. Più che introdurre semplicemente una nuova auto, Hyundai mostrerà come la propria visione di design si traduca direttamente nei modelli del futuro.
Installazione, auto e workshop andranno a comporre così un unico racconto – dal concept al risultato finale – che mostra come Hyundai interpreti la mobilità del futuro attraverso il design.
Maggiori dettagli sul modello saranno resi noti in occasione della presentazione ufficiale a Milano
yundai annuncia la propria partecipazione alla Milano Design Week 2026. Dal 21 al 26 aprile, i visitatori potranno immergersi nella filosofia di design di Hyundai presso la Torneria Tortona di Milano, uno degli epicentri creativi del design europeo, dove ogni anno si incontrano media, opinion leader e protagonisti della scena creativa internazionale.
Attraverso un’installazione immersiva, Hyundai inviterà i visitatori a entrare nel cuore del proprio processo creativo. Ogni elemento dell’allestimento, intitolato “Unfold Story”, traduce in forma fisica la filosofia di design che guida il Brand, mettendo in dialogo interni ed esterni delle auto e offrendo al pubblico della Milano Design Week una lettura chiara e coinvolgente di questo approccio progettuale.
“Unfold Story” racconta l’emozionante viaggio del design Hyundai: dall’intuizione iniziale su un foglio di carta fino alla sua trasformazione in una forma scolpita nell’acciaio. Un percorso che mette in luce come idee, materiali, artigianalità e tecnologia si fondano per dare vita a nuove espressioni di mobilità.
A completare l’esperienza, una serie di workshop condotti dai designer Hyundai permetterà ai visitatori di esplorare più da vicino i principi che guidano la filosofia progettuale del Brand, scoprendo come questi abbiano preso forma in Nuova IONIQ 3, un’auto che sarà presentata per la prima volta proprio a Milano come espressione di questo approccio.
Hyundai presenta Nuova IONIQ 3 alla Milano Design Week
La premiere del modello rappresenta il cuore della presenza Hyundai alla Milano Design Week 2026 e segna un nuovo e significativo capitolo nell’evoluzione del linguaggio stilistico del Brand. Più che introdurre semplicemente una nuova auto, Hyundai mostrerà come la propria visione di design si traduca direttamente nei modelli del futuro.
Installazione, auto e workshop andranno a comporre così un unico racconto – dal concept al risultato finale – che mostra come Hyundai interpreti la mobilità del futuro attraverso il design.
Maggiori dettagli sul modello saranno resi noti in occasione della presentazione ufficiale a Milano