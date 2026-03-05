Hyundai IONIQ 9: il viaggio assume un’inedita dimensione grazie a comfort

Con IONIQ 9, SUV di grandi dimensioni ammiraglia della gamma, Hyundai ha ridefinito il concetto di automobile tradizionale adottando numerose soluzioni innovative che superano i canoni automobilistici tradizionali. Il modello propone una vera e propria visione di mobilità evoluta: un concentrato di comfort, spazio intelligente e tecnologie d’avanguardia pensato per trasformare ogni viaggio in un’esperienza premium, condivisa e senza compromessi.

I sette posti di serie definiscono immediatamente la sua vocazione, mentre gli interni modulabili interpretano in chiave evoluta il concetto di versatilità. I sedili Relaxation, disponibili sia in prima sia in seconda fila (nel caso della versione a 6 posti), portano a bordo un livello di benessere degno di una lounge di alta gamma, rendendo ogni spostamento – dal tragitto quotidiano ai lunghi viaggi – un momento di autentico piacere.

IONIQ 9 incarna infatti la visione di Hyundai di una mobilità avanzata, sicura e perfettamente connessa con il mondo circostante. È un manifesto tecnologico che prende forma in un design elegante e pulito, definito dalla silhouette “Aerosthetic”: linee fluide, proporzioni equilibrate e un’aerodinamica quasi da record per il segmento (Cx pari a 0,259), studiata per coniugare efficienza e presenza scenica. L’abitacolo, ispirato al concetto di “lounge”, eleva l’esperienza a bordo a un nuovo standard di raffinatezza e accoglienza. Materiali estremante curati, sedili comodi ed ambiente arioso che, uniti a un’ergonomia attentamente progettata, creano una spaziosità inedita nel segmento.

A bordo ci sono numerose le tecnologie volte a rendere più piacevole ogni spostamento, tra cui l’integrazione con l’AI, gli aggiornamenti OTA (over the air), la telematica per il controllo remoto del veicolo, la navigazione connessa con pianificazione di viaggi e soste di ricarica, oltre a Features on Demand e i Connected Car Services (CCS).

Questi ultimi rappresentano un insieme di soluzioni digitali avanzate pensate per rendere ogni viaggio più sicuro, semplice e personalizzabile, accompagnando l’evoluzione verso il veicolo “software-defined”, capace di adattarsi alle esigenze quotidiane degli utenti: dal comfort quotidiano – come poter preriscaldare l’auto nelle giornate più fredde, o raffrescarla in quelle più calde – alle funzioni che semplificano il lavoro, l’intrattenimento e la vita in movimento. L’obiettivo è offrire alle persone più tempo e meno pensieri, con tecnologie che si integrano naturalmente nelle loro attività quotidiane.

Al centro dell’ecosistema c’è MyHyundai®, la piattaforma che estende la connettività oltre l’auto, permettendo tramite app di gestire da remoto diverse funzioni, come regolare la temperatura dell’abitacolo nei modelli elettrici, monitorare in tempo reale lo stato della batteria o pianificare un viaggio con informazioni dinamiche su traffico e percorso.

Gli aggiornamenti Over-the-Air completano l’esperienza, consentendo di installare nuove funzionalità in modo immediato senza passare dall’officina: l’auto evolve nel tempo, migliorando continuamente prestazioni, sicurezza e comfort.

La connettività per Hyundai abbraccia anche la sicurezza degli occupanti e di chi si trova all’esterno. I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), parte integrante della suite Hyundai SmartSense, utilizzano sensori e telecamere per prevenire il rischio e garantire un’esperienza di guida sempre più protetta e sicura, anche per chi non è a bordo. Funzioni come il cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza che opera in diversi scenari di utilizzo e il monitoraggio dell’angolo cieco con proiezione delle immagini laterali sul quadro strumenti contribuiscono a ridurre gli incidenti e a rendere le strade più sicure per tutti.

Sempre pronta per nuove avventure

Hyundai offre soluzioni su misura, accessori hi-tech e innovazioni all’avanguardia per rendere un vero piacere ogni viaggio con la famiglia o gli amici. Ogni accessorio Hyundai è progettato, realizzato e testato secondo i severi standard di prodotto Hyundai.

Tra di essi spicca il portabici da fissare sul gancio traino che consente di trasportare fino a due biciclette, comprese le e‑bike, con un peso complessivo di 60kg: il tutto senza doverle rimuovere grazie al meccanismo basculante. Le barre portatutto in alluminio e il box aerodinamico da tetto permette di trasportare bagagli extra o attrezzature sportive in totale sicurezza, senza occupare spazio interno all’abitacolo. Per le vacanze sulla neve, IONIQ 9 può essere equipaggiata con porta-sci e snowboard in grado di ospitare fino a sei paia di sci o quattro snowboard, garantendo grande praticità e i consueti standard di sicurezza.

All’interno, gli accessori contribuiscono a migliorare il comfort e la praticità quotidiana: il cavo di ricarica USB‑C da 100 W rappresentauna dotazione non comune e permette di alimentare smartphone, tablet o anche laptop durante i viaggi, mentre tappetini All‑Weather e in velluto, vasche protettive e pellicole per display e paraurti mantengono l’abitacolo e il bagagliaio sempre puliti e protetti.

Grazie a questi accessori, IONIQ 9 diventa ancor più il SUV elettrico ideale appassionati di outdoor, unendo comfort, spazio, tecnologia e versatilità anche nei viaggi più lunghi vissuti in compagnia.