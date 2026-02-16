Hyundai, da Verona a Napoli: un viaggio di sport, energia e condivisione accanto ai runner

Un weekend di sport, energia e partecipazione ha acceso Verona in occasione della Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026, che ha visto Hyundai protagonista in qualità di Official Automotive Partner, accanto a migliaia di runner e appassionati.

La prima tappa del calendario running 2026 di Hyundai ha trasformato le strade della città scaligera in un grande palcoscenico di emozioni, dove determinazione, condivisione e spirito di community si sono intrecciati passo dopo passo, dalla linea di partenza fino al traguardo.

Verona: una partenza nel segno dell’energia e della community

Per tutta la durata dell’evento, Hyundai ha accompagnato runner e pubblico con una presenza diffusa lungo il percorso e con uno spazio dedicato all’Expo Village, animato da numerose attivazioni pensate per coinvolgere, motivare e celebrare ogni partecipante.

Particolarmente apprezzate le esperienze interattive dedicate agli atleti — dalla pedana baropodometrica per la valutazione dell’appoggio del piede al Car Wrap Hyundai, spazio di espressione personale — così come i momenti di incoraggiamento lungo il tracciato con l’attivazione “One Last Push” e la celebrazione all’arrivo con lo Specchio Kudos e il LED Wall “You Left Your Mark”, che hanno trasformato ogni traguardo in un’esperienza condivisa.

Un insieme di attività che ha contribuito a rafforzare il senso di comunità e partecipazione – valori che Hyundai sostiene con fermezza – rendendo Verona una tappa intensa, coinvolgente e carica di energia positiva.

Prossima tappa: Coelmo Napoli City Half Marathon 2026

Archiviata con entusiasmo la tappa veronese, il viaggio di Hyundai nel mondo del running prosegue a passo spedito ora verso sud, con la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, uno degli appuntamenti più iconici e attesi del panorama podistico nazionale.

Il prossimo 22 febbraio, Napoli accoglierà migliaia di runner lungo uno dei percorsi più affascinanti d’Italia, tra mare, storia e paesaggi urbani unici. In questo contesto, Hyundai sarà Automotive Partner dell’evento e Title Sponsor della staffetta ufficiale “Hyundai Relay”, sottolineando il valore del gioco di squadra, della collaborazione e del supporto reciproco: principi centrali nello sport come nella visione del Brand.

Per tutta la durata della manifestazione, Hyundai sarà presente all’interno dell’Expo Village presso la Mostra d’Oltremare (Pad. 3B), aperto venerdì 20 febbraio dalle 15:00 alle 20:00 e sabato 21 febbraio dalle 9:00 alle 21:00.

Lo spazio Hyundai ospiterà le attivazioni già protagoniste a Verona, pensate per coinvolgere runner e visitatori in momenti di interazione, condivisione e celebrazione del proprio percorso sportivo. Accanto alle esperienze dedicate alla community, i partecipanti potranno scoprire da vicino IONIQ 5 e INSTER Cross, esposte con il supporto del dealer 2F, simbolo di una mobilità innovativa, sostenibile e orientata alle persone.

Da Verona a Napoli, Hyundai continua a correre al fianco di runner e appassionati, scandendo un calendario che fonde sport, innovazione ed energia condivisa, accompagnando ogni partecipante lungo un viaggio fatto di sfide da superare, emozioni da vivere e traguardi sempre nuovi da conquistare.