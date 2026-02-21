Il ritorno del giallone: l’ultimo Fiat 418 e la memoria perduta di Roma che torna a vivere

L’ultimo “giallone” di Roma torna a vivere e con esso una pagina significativa – e fin troppo spesso dimenticata – della memoria collettiva della città. Il Fiat 418 AL Cameri immatricolato 4578, l’ultimo esemplare superstite dei tanti autobus urbani che per decenni hanno solcato le strade della Capitale. Finalmente è stato recuperato dalla rimessa di Tor Sapienza dove era esposto da anni, esposto alle intemperie e all’oblio.

Un’esposizione all’insegna della nostalgia

Per appassionati e non, questo mezzo non è solo un vecchio autobus: è un simbolo tangibile di decenni di vita quotidiana, di mattine affollate alle fermate, di pedaggi umani e urbani che hanno accompagnato generazioni di romani e non solo. Il recupero è frutto di un’azione congiunta tra l’Associazione TrasportiAmo e PartyBus.it FesteDivertenti, con il supporto di ATAC. Insieme hanno portato il veicolo in un deposito dove potrà essere restaurato e, si spera, riportato su strada nel corso del 2026. Questo progetto va ben oltre il semplice restauro meccanico: è un tentativo di custodire un pezzo di storia industriale e sociale italiana.

L’eredità del giallone

Il Fiat 418, prodotto tra il 1971 e il 1982 dalla Fiat Veicoli Industriali, incarna un’epoca in cui gli autobus urbani erano costruiti per durare, con una meccanica robusta che ha permesso a molti di questi mezzi di servire le città italiane per oltre trent’anni. Nel contesto della mobilità romana di oggi, dove si parla sempre più di bus elettrici, ibridi e moderni contratti di fornitura per rendere il trasporto pubblico più efficiente e sostenibile, il salvataggio del “giallone” assume una valenza culturale particolare. Permette di prendere una pausa dall’affannata corsa verso il futuro, e per il tramite di esso ricordare da dove si viene. Per anni, le carrozzerie storiche di ATAC sono state demolite senza pietà, alimentando un senso d’amnesia collettiva. Tutto questo, verso ciò che ha avuto un ruolo nel plasmare l’esperienza urbana.

Ma questo autobus è anche testimone di episodi umani più ampi. Fu tra i mezzi impegnati, negli anni ’80, in operazioni di soccorso durante il devastante terremoto in Irpinia, incarnando lo spirito di solidarietà nazionale che in quei momenti tragici si manifestò con forza. Oggi il progetto di restauro non è solo un’operazione tecnica, è un invito a riscoprire il valore delle infrastrutture pubbliche come beni collettivi, custodi di storie proprie e altrui. Riportare in vita questo “giallone” significa restituire alla città un simbolo. Certo nostalgico, ma capace di raccontare una metropoli in trasformazione, in bilico tra innovazione e memoria. L’ultimo Fiat 418 si pone quindi come un ponte tra passato e futuro, tra racconto e identità.