Il ritorno del giallone: l’ultimo Fiat 418 e la memoria perduta di Roma che torna a vivere
Alessandro Maurizi
- Motori

Il ritorno del giallone: l’ultimo Fiat 418 e la memoria perduta di Roma che torna a vivere

Il ritorno del giallone: l’ultimo Fiat 418 e la memoria perduta di Roma che torna a vivere

foto-articolo
Motori - 21 Febbraio 2026

di Alessandro Maurizi

Condividi: