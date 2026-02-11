La flotta di camion a idrogeno Hyundai XCIENT Fuel Cell raggiunge il traguardo dei 20 milioni di chilometri in Europa

Hyundai ha annunciato che la sua flotta di XCIENT Fuel Cell, autocarri pesanti di classe 8 alimentati a idrogeno, ha raggiunto i 20 milioni di chilometri percorsi in Europa. Un traguardo che testimonia la leadership di Hyundai nella mobilità a idrogeno e il reale potenziale dei veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) nel rivoluzionare il trasporto commerciale.

Con 165 unità operative in Svizzera, Germania, Francia, Paesi Bassi e Austria, questo risultato dimostra concretamente come la tecnologia a idrogeno possa sostituire i motori a combustione interna (ICE) nel trasporto pesante su gomma, aprendo la strada a una transizione energetica sostenibile e su larga scala.

“Hyundai sta contribuendo a ridurre le emissioni di CO₂ allo scarico collaborando con partner globali per implementare camion a celle a combustibile a idrogeno in vari settori, quali logistica, distribuzione e operazioni pubbliche urbane. A partire dalle nostre operazioni iniziali in Svizzera, abbiamo ampliato la nostra presenza in più regioni d’Europa, ottenendo progressi visibili anche in Nord America. I nostri veicoli commerciali a idrogeno continuano a dimostrare il loro valore come soluzioni di mobilità per un futuro più avanzato, contribuendo a costruire l’ecosistema dell’idrogeno ed espandendo il loro impatto globale” – ha dichiarato Chul Youn Park, Head of Global Commercial Vehicle and Light Commercial Vehicle Business Division di Hyundai Motor Company.

Idrogeno in azione: Hyundai guida la logistica europea verso un futuro più pulito

Introdotti per la prima volta in Svizzera nell’ottobre 2020, i camion XCIENT Fuel Cell hanno raggiunto una distanza di guida cumulativa di 10 milioni di chilometri nel Paese a giugno 2024. Gli ottimi risultati registrati hanno stimolato l’espansione in nuove regioni del Continente e una gamma sempre crescente di applicazioni, tra cui la logistica alimentare e delle bevande, la distribuzione nei supermercati e l’adozione del sistema su veicoli specializzati come camion per rifiuti e gru.

Oggi sono quindi già numerose le applicazioni della tecnologia FCEV di Hyundai in Europa, tra cui:

Svizzera: industrie logistiche alimentari, delle bevande e dell’abbigliamento;

Germania : logistica tra catene di supermercati, aziende tessili e principali operatori di flotte;

: logistica tra catene di supermercati, aziende tessili e principali operatori di flotte; Francia : logistica per le principali catene di vendita al dettaglio, nonché camion per rifiuti e gru dotati di soluzioni di presa di forza elettrica (ePTO);

: logistica per le principali catene di vendita al dettaglio, nonché camion per rifiuti e gru dotati di soluzioni di presa di forza elettrica (ePTO); Paesi Bassi : distribuzione di materiali da costruzione;

: distribuzione di materiali da costruzione; Austria: furgone refrigerato nelle operazioni di una catena di supermercati.

Rispetto a una flotta di normali camion diesel, i camion XCIENT Fuel Cell garantiscono una significativa riduzione delle emissioni di carbonio allo scarico.

Nel 2025, Hyundai ha lanciato il nuovo camion XCIENT Fuel Cell dotato di un sistema di celle a combustibile a idrogeno aggiornato dopo averlo sottoposto a test molto rigorosi, garantendone ulteriormente l’idoneità a diversi climi e casi d’uso. Questi test, uniti alla continua collaborazione con operatori di flotte, assicurano che il veicolo soddisfi la più disparate esigenze dei clienti, tra cui il trasporto portuale e la logistica a media distanza.

Hyundai XCIENT Fuel Cell in Nord America

I camion XCIENT Fuel Cell continuano a dimostrare la leadership tecnologica di Hyundai nella mobilità dell’idrogeno anche in Nord America. Qui sono attualmente in funzione complessivamente 63 unità, che hanno percorso complessivamente circa 1,6 milioni di chilometri di guida dal loro debutto nella regione nel 2023.

Le comprovate prestazioni dei camion XCIENT Fuel Cell in diversi ambienti logistici dimostrano la loro capacità commerciale nel mondo reale, e sottolineano la leadership di Hyundai nel promuovere la transizione energetica globale dell’idrogeno.