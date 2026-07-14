Il Principato di Monaco: la sovranità come mestiere

Ci sono Stati che si misurano in milioni di chilometri quadrati e Stati che si misurano in ettari. Il Principato di Monaco appartiene alla seconda categoria, e ne è il caso più istruttivo: due chilometri e uno virgola qualcosa di superficie, incastonati fra il Mar Ligure e le colline che degradano verso la Costa Azzurra, per un perimetro che un buon camminatore percorre in un paio d’ore. È il secondo Stato sovrano più piccolo del pianeta, superato solo dalla Città del Vaticano, e il più densamente popolato in assoluto: oltre venticinquemila abitanti per chilometro quadrato, ammassati su una rocca che dal Trecento porta il nome della famiglia Grimaldi.

Eppure la piccolezza di Monaco non è mai stata sinonimo di irrilevanza. È vero l’esatto contrario: il Principato ha trasformato la propria esiguità territoriale in un vantaggio competitivo, costruendo attorno a un fazzoletto di terra un modello economico e istituzionale capace di attrarre capitali, residenti facoltosi e attenzione mediatica in una misura sproporzionata rispetto alle sue dimensioni fisiche. Comprendere Monaco significa comprendere come la sovranità, nell’epoca della finanza globale, possa diventare essa stessa un prodotto da vendere.

Una dinastia come architrave dello stato

La storia politica di Monaco coincide, con poche interruzioni, con quella della famiglia Grimaldi, che ne detiene il controllo dal 1297. È un’anomalia che nel continente europeo non trova quasi confronti: mentre le altre case regnanti si sono progressivamente svuotate di potere reale, i Grimaldi hanno conservato prerogative costituzionali sostanziali, esercitate oggi dal principe Alberto II, succeduto al padre Ranieri III nel 2005. Il principe non è una figura puramente rappresentativa: nomina il ministro di Stato, promulga le leggi, dirige la politica estera e mantiene poteri di intervento sull’ordinamento giudiziario, sia pure all’interno di una cornice costituzionale che dal 1962 riconosce un Consiglio Nazionale eletto e un sistema di garanzie individuali.

Alberto II ha impostato il proprio regno su due direttrici parallele: la continuità dinastica, rafforzata dal matrimonio con Charlène Wittstock e dalla nascita dei gemelli Jacques e Gabriella nel 2014, e un tentativo di riposizionamento internazionale del Principato, non più percepito soltanto come piazza del lusso e del gioco d’azzardo, ma come attore attento a temi come la tutela degli oceani e la sostenibilità ambientale, terreno su cui il principe ha investito personalmente fin dalla fondazione, nel 2006, della propria fondazione ambientalista.

L’economia di un porto franco

Il cuore del modello monegasco resta però quello fiscale. Monaco non applica imposte sul reddito delle persone fisiche residenti, un’eccezione che nell’Europa occidentale contemporanea ha pochi eguali e che costituisce il principale motore di attrazione per una popolazione internazionale composta da oltre centoquaranta nazionalità diverse. I monegaschi di nascita restano una minoranza nel proprio Stato, meno di un quarto della popolazione residente: francesi, italiani e britannici insieme superano abbondantemente il numero dei cittadini nativi, in una composizione demografica che fa di Monaco uno dei territori più cosmopoliti al mondo in rapporto alla propria estensione.

Uno Stato che non possiede terra a sufficienza per un’agricoltura, né sottosuolo utile all’estrazione, ha dovuto reinventare la rendita: non più fondiaria, ma immobiliare e finanziaria.

Il settore immobiliare ne è la traduzione più visibile. Il prezzo medio al metro quadrato a Monte Carlo figura stabilmente fra i più alti del pianeta, e la scarsità di suolo disponibile ha spinto il Principato a un’operazione senza precedenti nella sua storia recente: la creazione ex novo, sottraendo terreno al mare, del quartiere di Mareterra, sei ettari di superficie edificabile ricavati con tecniche di recupero costiero e inaugurati alla fine del 2024. È la risposta monegasca a un limite strutturale che nessun altro Stato affronta nella stessa forma: quando il territorio non basta, lo si costruisce.

Accanto all’immobiliare, l’economia del Principato poggia su turismo di fascia alta, gioco d’azzardo — il Casinò di Monte Carlo, aperto dal 1863, ne resta l’icona — e un settore bancario privato che gestisce patrimoni internazionali attratto proprio dalla stabilità politica e dal regime fiscale. Il circuito cittadino del Gran Premio di Formula 1, tracciato sulle stesse strade che i residenti percorrono ogni giorno, è forse la sintesi più efficace di questo equilibrio: un evento sportivo diventato strumento di promozione economica e reputazionale su scala globale.

Una sovranità di fatto condizionata

La sovranità monegasca, per quanto piena sul piano formale, convive con una dipendenza strutturale dalla Francia, che circonda il Principato su tre lati e ne rappresenta l’unico sbocco terrestre. Un trattato di vicinato, più volte rinnovato dal 1918 a oggi, regola i rapporti fra i due Stati e ha storicamente previsto forme di coordinamento anche in materia di difesa e politica estera. Monaco non fa parte dell’Unione Europea, ma si è allineato alla politica doganale e monetaria del blocco, adottando l’euro come valuta ufficiale pur restando fuori dalle istituzioni comunitarie. È un compromesso che il Principato ha saputo trasformare in vantaggio: gode dei benefici dell’integrazione economica europea senza sottostare interamente ai suoi vincoli normativi.

L’ingresso alle Nazioni Unite, avvenuto nel 1993, ha segnato il definitivo riconoscimento internazionale di uno Stato che per decenni era stato percepito, anche nell’immaginario collettivo, più come un salotto esclusivo che come un soggetto di diritto internazionale a pieno titolo. Da allora Monaco ha progressivamente ampliato la propria presenza diplomatica, in particolare sui dossier ambientali e marittimi, cercando una legittimità che non derivi soltanto dalla propria ricchezza.

Una visita che ha toccato un nervo scoperto

Nel marzo 2026 il Principato ha vissuto un evento di portata storica: la visita di un giorno di Papa Leone XIV, la prima di un pontefice a Monaco da quasi cinquecento anni, dai tempi di Paolo III. L’incontro, che ha coinvolto la comunità cattolica monegasca in cattedrale e una messa nello stadio Luigi II, ha avuto anche un risvolto politicamente significativo: il pontefice ha invitato pubblicamente i residenti del Principato a mettere la propria ricchezza e la propria influenza al servizio del bene comune, in un discorso che ha toccato apertamente il tema delle disuguaglianze in un territorio dove il reddito medio pro capite è fra i più alti al mondo.

È un paradosso che accompagna Monaco da sempre e che la visita papale ha reso, per un giorno, oggetto di dibattito pubblico anziché di semplice constatazione statistica: un microstato costruito sull’assenza di imposte sul reddito e su una concentrazione patrimoniale fra le più alte al mondo, che convive con una popolazione fortemente cattolica e con un tessuto sociale in cui la componente monegasca originaria resta, numericamente, minoritaria in casa propria.

Un modello replicabile?

La domanda che Monaco pone, più di ogni altra, riguarda la trasferibilità del proprio modello. La combinazione di stabilità dinastica secolare, regime fiscale agevolato, prossimità geografica a un grande mercato europeo e capacità di costruire letteralmente nuovo territorio è il risultato di condizioni storiche difficilmente replicabili altrove. Monaco non è tanto un modello da esportare quanto un caso limite da osservare: la dimostrazione che, in determinate circostanze, la sovranità politica può funzionare come infrastruttura al servizio dell’attrazione di capitali, più che come strumento di governo di una comunità nazionale in senso tradizionale.

Resta da capire quanto questo equilibrio possa durare in un contesto internazionale in cui la pressione sui paradisi fiscali europei è crescente e in cui la stessa Unione Europea osserva con attenzione crescente le giurisdizioni a fiscalità privilegiata ai propri confini. Per ora, la rocca dei Grimaldi continua a rispondere con ciò che ha sempre saputo fare meglio: adattarsi, senza mai smettere di essere se stessa.