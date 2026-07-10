San Marino e il mestiere di piccolo stato

Come il Titano ha costruito, difeso e progressivamente riformato la propria politica fiscale, tra pressioni internazionali e nuove ambizioni europee sulla sommità del Monte Titano, tra le tre torri che da secoli sorvegliano la pianura romagnola, la Repubblica di San Marino amministra oggi un’economia che vive di un equilibrio sottile: quello tra la propria tradizionale vocazione a offrire un trattamento fiscale più leggero rispetto ai vicini e la necessità, imposta dalla comunità internazionale, di dimostrarsi Stato trasparente e cooperativo. È un equilibrio che si è spostato più volte nell’ultimo ventennio, e che oggi, nel 2026, sta attraversando forse la sua fase più delicata, con l’avvicinarsi dell’Accordo di associazione con l’Unione europea e una riforma fiscale interna appena entrata in vigore.

Capire San Marino significa prima di tutto liberarsi di un’immagine consolidata ma ormai in gran parte superata: quella del piccolo Stato-cassaforte, rifugio di capitali italiani non dichiarati, sportello bancario protetto dal segreto. Quell’immagine ha una storia precisa, e conoscerla è necessario per comprendere le scelte del presente.

La lunga uscita dalla lista nera

Per gran parte del Novecento e nei primi anni Duemila, San Marino ha effettivamente rappresentato per i contribuenti italiani un luogo dove trasferire capitali sottraendoli al fisco di Roma, complice l’assenza di un accordo sullo scambio di informazioni con l’Italia e un sistema bancario disposto a garantire riservatezza. Il Ministero dell’Economia italiano inserì la Repubblica nel proprio elenco di Stati a fiscalità privilegiata, la cosiddetta black list, con il decreto del 4 maggio 1999. Restarvi per un piccolo Stato la cui economia dipende in larga parte dai rapporti con l’Italia ebbe un costo pesante: il reddito nazionale sammarinese, secondo le rilevazioni dell’epoca, scese sensibilmente tra il 2010 e il 2013, mentre il sistema bancario del Titano — cinque gruppi, allora sovradimensionati rispetto alle necessità reali del Paese — si trovava a fare i conti con una quota crescente di crediti deteriorati.

La svolta arrivò con una serie di accordi bilaterali sullo scambio di informazioni fiscali sottoscritti a partire dalla fine degli anni Duemila, che permisero a San Marino di uscire dalla “lista grigia” dell’OCSE. Il 12 febbraio 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano firmò il decreto che cancellava la Repubblica dal proprio elenco di Stati a fiscalità privilegiata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio successivo. Pochi anni dopo, nel dicembre 2017, il Consiglio dell’Unione europea escluse San Marino dalla propria prima lista nera dei paradisi fiscali, riconoscendolo Paese “compliant” sulla base di criteri di trasparenza e scambio di informazioni. L’ultimo passaggio significativo risale al 18 febbraio 2020, quando la Repubblica venne rimossa anche dalla lista nera dell’Unione europea in cui era stata inserita l’anno precedente insieme ad altre giurisdizioni extraeuropee.

« Un Paese compliant, conforme, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto di un adeguato livello di trasparenza fiscale »

Da allora San Marino non compare più tra le giurisdizioni non cooperative individuate dal Consiglio dell’Unione europea, il cui ultimo aggiornamento, adottato il 17 febbraio 2026, elenca dieci Paesi terzi, nessuno dei quali europeo. Il percorso di allineamento agli standard internazionali è proseguito anche sul piano tecnico: nell’ottobre 2025 il Consiglio dell’Unione ha approvato la firma dei protocolli che aggiornano gli accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie con Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino, allineandoli al nuovo standard comune di comunicazione elaborato dall’OCSE, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Un’aliquota competitiva, non più un segreto

Ciò che resta, e che continua a rendere San Marino attrattivo, non è più l’opacità ma la competitività dell’impianto fiscale. L’Imposta Generale sui Redditi (IGR), l’imposta unica che il Titano applica sia alle persone fisiche sia alle imprese, prevede per le società un’aliquota proporzionale che per lungo tempo si è attestata al 17 per cento — tra le più basse dell’area OCSE — e che una riforma approvata il 12 novembre 2025 ha elevato, in via straordinaria e per il quinquennio 2026-2030, al 18 per cento, con il maggior gettito destinato a investimenti infrastrutturali. Resta comunque un livello sensibilmente inferiore all’aliquota italiana sul reddito delle società, fissata al 24 per cento. Le imprese di nuova costituzione beneficiano inoltre di un abbattimento del 50 per cento dell’imposta per i primi anni di attività, mentre le startup innovative possono accedere a un’aliquota ridotta al 5 per cento.

Per le persone fisiche l’IGR è invece progressiva, con aliquote che vanno dal 9 al 35 per cento per i redditi superiori agli 80 mila euro — anch’esse inferiori alle corrispondenti aliquote italiane, che raggiungono il 43 per cento. San Marino non applica un’imposta sul valore aggiunto in senso proprio, bensì un’imposta monofase sulle importazioni con aliquote variabili tra il 2 e il 17 per cento, integralmente recuperabile dalle imprese. Non esistono inoltre imposte patrimoniali, di successione o di donazione.

A questa architettura si è aggiunto negli ultimi anni un regime pensato esplicitamente per attrarre nuovi residenti dall’estero: la cosiddetta residenza atipica a regime fiscale agevolato, che prevede un’imposta sostitutiva unica al 7 per cento sul reddito imponibile per chi trasferisce per la prima volta la propria residenza fiscale a San Marino con redditi da lavoro o da pensione prodotti all’estero, e che scende ulteriormente per i redditi più elevati. Il regime è condizionato, tra l’altro, all’obbligo di depositare una quota del proprio patrimonio presso una banca sammarinese, investendola in titoli di Stato o in prodotti finanziari locali: un meccanismo che lega esplicitamente il beneficio fiscale al sostegno dell’economia interna, e che colloca San Marino in concorrenza diretta con altri regimi di attrazione fiscale europei, dal programma pensionistico maltese ai regimi agevolati portoghese e croato.

La sostanza economica come nuova frontiera

Il punto su cui insistono oggi i professionisti che assistono le imprese interessate a stabilirsi sul Titano non è più la sola convenienza dell’aliquota, ma la necessità di dimostrare quella che nel linguaggio tecnico viene definita sostanza economica: una sede fisica realmente operativa, amministratori effettivamente presenti sul territorio, una contabilità gestita in loco, decisioni assunte a San Marino e non altrove. È la stessa logica che ha guidato, a livello globale, la lotta alle società-schermo prive di attività reale, e che San Marino ha fatto propria proprio per evitare di tornare a essere percepito come una giurisdizione di comodo.

La riforma dell’IGR entrata in vigore con l’esercizio d’imposta 2026 va in parte nella stessa direzione: introduce, tra le altre cose, strumenti informatici e algoritmi di analisi dei dati per l’incrocio delle informazioni fiscali, finanziarie e patrimoniali a disposizione dell’Ufficio Tributario, con l’obiettivo dichiarato di individuare irregolarità e rafforzare l’attività di controllo. Sono le stesse tecnologie di risk assessment già impiegate dalle amministrazioni fiscali dei principali Paesi europei, e la loro adozione da parte di un piccolo Stato di 24 mila abitanti segnala quanto la partita della credibilità internazionale sia diventata, per San Marino, questione di sopravvivenza economica più che di immagine.

L’incognita dell’associazione con l’unione europea

Il capitolo più delicato del prossimo futuro riguarda tuttavia un negoziato che dura, nelle sue diverse fasi, da oltre un decennio: l’Accordo di associazione con l’Unione europea, i cui negoziati tecnici si sono conclusi nel dicembre 2023 insieme a quelli con il Principato di Andorra, mentre il Principato di Monaco ha scelto di non proseguire il percorso. L’intesa non equivale a un’adesione piena — San Marino resterebbe uno Stato terzo, senza rappresentanza nelle istituzioni comunitarie e senza oneri di bilancio verso Bruxelles — ma comporterebbe l’integrazione delle imprese e dei cittadini sammarinesi nel mercato unico europeo, con le quattro libertà di circolazione di merci, persone, servizi e capitali.

« La fiscalità non è materia dell’accordo, e l’unione doganale resta tale »

Le autorità sammarinesi insistono su un punto: a differenza di quanto avviene per la politica agricola comune o per la pesca, la materia fiscale resta espressamente esclusa dal perimetro dell’Accordo di associazione, che riguarda invece la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali. È una precisazione non secondaria in un dibattito interno dove non mancano voci critiche, timorose che l’integrazione nel mercato unico possa nel tempo comprimere gli spazi di autonomia normativa del Paese, compreso quello fiscale. Il settore più direttamente interessato dal negoziato è comunque quello bancario e finanziario, per il quale è previsto un periodo di allineamento graduale fino a quindici anni, al termine del quale gli istituti sammarinesi potranno operare in tutta l’Unione attraverso un regime di passaporto analogo a quello degli intermediari comunitari — un obiettivo che risponde, in fondo, alla stessa esigenza che ha guidato le riforme fiscali degli ultimi anni: superare l’isolamento regolamentare che ha penalizzato per lungo tempo la competitività delle imprese del Titano.

Il percorso di ratifica, che richiede il coinvolgimento sia delle istituzioni europee sia dei parlamenti dei singoli Stati membri, resta comunque lungo e non privo di incognite politiche che non dipendono da San Marino. Nel frattempo, la Repubblica ha scelto di muoversi su un doppio binario: proseguire l’adeguamento agli standard internazionali di trasparenza fiscale, condizione ormai irrinunciabile per qualunque piccolo Stato voglia continuare a offrire condizioni fiscali competitive senza incorrere in nuove sanzioni reputazionali, e insieme difendere, entro questi limiti, un’aliquota societaria e personale che resta tra le più basse del continente.

È in questo spazio ristretto — tra trasparenza imposta dall’esterno e competitività coltivata dall’interno — che si gioca oggi la politica economica di San Marino: non più, come un tempo, la promessa di un segreto bancario inviolabile, ma quella di un sistema fiscale semplice, moderatamente vantaggioso e, soprattutto, difendibile di fronte agli osservatori internazionali.