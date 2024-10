Tavola rotonda sui BRICS 2024 alla Casa Russa di Roma

Giovedì 24 ottobre alle ore 15.00 presso la Casa Russa a Roma si terrà la tavola rotonda “Processo di integrazione BRICS 2024. Analisi e valutazioni della presidenza russa e del 16° vertice di Kazan”.

Quest’anno il vertice dei capi di stato dei paesi BRICS si terrà nella capitale del Tatarstan dal 22 al 24 ottobre. Sono attesi circa 20mila partecipanti e leader di più di 30 paesi. Questa tavola rotonda si concentrerà sull’analisi e la valutazione della presidenza russa del gruppo BRICS e sui risultati del 16° vertice BRICS tenutosi a Kazan. L’evento si propone di discutere i temi legati al multilateralismo, alla sicurezza globale e allo sviluppo equo, punti chiave dell’organizzazione BRICS, che comprende Paesi come Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e altri di recente adesione, come Egitto e Arabia Saudita.

Questo blocco economico e politico si è formato per la prima volta nel 2006 con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra economie in via di sviluppo e di creare un contrappeso all’influenza dei paesi occidentali, soprattutto nei settori economico, politico e di sicurezza globale. Insieme, i BRICS rappresentano una porzione significativa dell’economia globale e cercano di influenzare decisioni internazionali attraverso la loro crescente cooperazione e peso economico.

Il progetto di giovedì 24 ottobre è promosso dall’organizzazione no-profit “Istituto Diplomatico Internazionale” di Roma in collaborazione con il Laboratorio BRICS dell’Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali (Eurispes) con il sostegno della Casa Russa a Roma.

A partecipare al dibattito, ci saranno collaboratori delle rappresentanze diplomatiche in Italia, ricercatori e professori delle Università italiane, rappresentanti di ONG e analisti indipendenti. L’evento si terrà in lingua italiana. L’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria al link: https://forms.gle/Dtymg2sADfnLiNJw8