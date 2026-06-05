Trump torna all’attacco: nel mirino i ritardi dello spoglio elettorale in California 

Donald Trump è tornato a puntare il dito contro la California e il suo sistema elettorale, criticando i tempi necessari per completare lo scrutinio delle schede e sostenendo che ritardi così prolungati rischiano di minare la fiducia dei cittadini nei risultati delle elezioni. Queste dichiarazioni si inseriscono in una lunga serie di contestazioni rivolte negli anni ai meccanismi di voto adottati dallo Stato più popoloso del Paese, spesso considerato un laboratorio di innovazioni democratica ma anche un bersaglio privilegiato delle accuse provenienti dall’area conservatrice.

Le polemiche sono riemerse nelle ultime settimane, mentre alcune competizioni elettorali locali e primarie interne ai partiti hanno richiesto diversi giorni per arrivare a risultati definitivi. Trump ha sostenuto che sia inaccettabile che, nell’era della tecnologia digitale e delle comunicazioni istantanee, milioni di voti debbano essere conteggiati per un periodo così lungo dopo la chiusura dei seggi. Secondo il presidente, un sistema efficiente dovrebbe essere in grado di fornire risultati quasi immediati, evitando incertezze e sospetti.

Le autorità elettorali californiane respingono però questa interpretazione. I responsabili degli uffici elettorali ricordano infatti che la lentezza dello scrutinio non rappresenta un’anomalia né un segnale di irregolarità. Al contrario, è la conseguenza di procedure previste dalla legge statale, che consentono a milioni di elettori di votare per corrispondenza e impongono rigorosi controlli sulle schede prima che possano essere conteggiate ufficialmente. In California ogni voto per posta deve essere verificato attraverso il confronto delle firme e altri controlli amministrativi. Inoltre, le schede spedite entro i termini previsti possono essere accettate anche se arrivano alcuni giorni dopo l’Election Day. Questo sistema, introdotto per favorire la partecipazione elettorale e garantire che nessun voto valido venga escluso, comporta inevitabilmente tempi più lunghi rispetto ad altri Stati che adottano regole più restrittive.

La questione solleva un interrogativo che va oltre il semplice confronto politico. Da una parte vi è l’esigenza di garantire accuratezza, trasparenza e inclusione nel processo elettorale; dall’altra emerge la crescente pressione dell’opinione pubblica per ottenere risultati rapidi e definitivi. In un’epoca dominata dall’informazione in tempo reale, l’attesa di diversi giorni può apparire a molti cittadini come un’anomalia, anche quando è il prodotto di procedure perfettamente legittime.

Le critiche di Trump trovano terreno fertile proprio in questa percezione. Da anni il leader repubblicano sostiene che i sistemi di voto anticipato e per corrispondenza aumentino i rischi di errori e frodi. Le sue posizioni sono note fin dalle elezioni presidenziali del 2020, quando contestò duramente i risultati in diversi Stati. Tuttavia, numerose verifiche giudiziarie e controlli amministrativi non hanno individuato prove diffuse di brogli elettorali tali da alterare gli esiti delle consultazioni.

Ciò non significa che il tema della fiducia nelle elezioni debba essere liquidato come una semplice polemica politica. La credibilità di un sistema democratico dipende infatti non solo dalla sua correttezza sostanziale, ma anche dalla percezione che i cittadini hanno della sua affidabilità. Quando i risultati tardano ad arrivare, soprattutto in competizioni molto combattute, si crea inevitabilmente uno spazio che può essere occupato da sospetti, accuse e campagne di disinformazione. Per questo motivo alcuni osservatori ritengono che la California debba investire ulteriormente nella modernizzazione delle procedure di scrutinio, pur senza rinunciare alle garanzie che caratterizzano il suo modello elettorale. L’obiettivo sarebbe ridurre i tempi di attesa mantenendo intatti i controlli che assicurano la validità del voto.

Al momento, tuttavia, non vi sono indicazioni che lo Stato intenda modificare in modo significativo le proprie regole. I funzionari elettorali continuano a sostenere che la priorità debba essere la precisione del conteggio piuttosto che la velocità della comunicazione dei risultati. Una posizione che trova il consenso di molti esperti di diritto elettorale, secondo i quali un processo accurato richiede inevitabilmente tempo.

Le dichiarazioni di Trump, dunque, riaccendono un dibattito destinato a restare centrale nella politica americana: quello sul delicato equilibrio tra rapidità, sicurezza e partecipazione democratica. Se da un lato il presidente interpreta i ritardi come sintomo di un sistema inefficiente, dall’altro le autorità californiane li considerano il prezzo necessario per garantire che ogni voto espresso legalmente venga contato. In un Paese sempre più polarizzato, anche il tempo impiegato per scrutinare le schede finisce così per trasformarsi in terreno di scontro politico.