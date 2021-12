Le recensioni -Il nuovo rap di Young Thug

Young Thug, pseudonimo di Jeffery Lamar Williams, è un rapper, cantante e produttore discografico statunitense, è noto grazie al suo modo non convenzionale di cantare e di vestirsi. Ad ottobre è uscito anche in Italia il suo ultimo Album dal titolo “Punk”, di seguito la recensione musicale del nostro redattore Riccardo.

Buon ascolto!

Ho ascoltato l’album di questo nuovo rapper statunitense Young Thug, è un artista giovane, ma nonostante questo nel suo album è riuscito a cantare con dei rapper importanti come Travis Scott. Sono molto sorpreso da come con questo album sia riuscito ad avere cinque milioni di ascoltatori. I brani sono molto belli però fanno anche riflettere sulle emozioni che la musica può trasmettere.

Quando sono triste ascolto una certa canzone, per questo adoro la musica, è proprio per la varietà di generi che offre. Per me la musica rap vuol dire tanto, perché ascoltando le opinioni degli altri pensavo che rap fosse sinonimo di giovane e troppo veloce, ma poi ascoltando The supreme e Mood (canzone di 24 K Goldn) ho capito che mi trasmetteva molta allegria. In quarantena ascoltavo sempre Mood, che, risentendo ora, mi fa pensare al sole e alla primavera. Tornando a Young Thug, lo consiglio a tutti gli italiani a cui piace il rap forte, perché merita di essere ascoltato per la sua voce e per l’originalità dei suoni, usa dei suoni molto strani nelle sue canzoni, ma, quando li mischia con gli strumenti, viene fuori un tipo di effetto che colpisce.

Riccardo Piccinini, 10 anni Roma