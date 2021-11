La recensione

Il 12 novembre 2021 debutta su Disney Plus il cinecomic Marvel Shang- Chi e la leggenda dei dieci anelli, in streaming con l’abbonamento normale. La pellicola distribuita al cinema in Italia il 1 settembre 2021 e diretta da Destin Daniel Cretton, si basa sull’omonimo personaggio della Marvel Comics ed è esattamente il venticinquesimo film del Marvel Cinematic Universe. Curiosamente, sempre il 12 novembre, il servizio Disney plus verrà attivato in Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong.

I redattori Riccardo e Lorenzo lo hanno visto al cinema e lo hanno recensito per voi.

<Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli è un film molto realistico, gli attori hanno recitato benissimo, hanno saputo mischiare divertimento e parti paurose. La trama del film: Shang-Chi ha un passato tremendo e cerca di dimenticarlo scappando, ma il padre sentirà le voci di una persona a loro molto cara che purtroppo è morta, Shang- Chi e la sorella dovranno affrontare molti pericoli e salvare un’intera popolazione!

Al cinema non mi sono mai divertito così tanto; vi consiglio di vederlo insieme ad amici.

Un suggerimento, non mettete l’inizio in giapponese, NON SI CAPISCE NIENTE!!!!!!!!!!!!!!

Per il resto, vale la pena andare a vederlo.>

RICCARDO, 10 anni

<Shang chi e la leggenda dei dieci anelli è un film della Marvel che parla di un ragazzo che si trova a dover combattere contro il padre per motivi che se dicessi rovinerei tutta la “suspense” e la misteriosità del film.

Questo film mi è piaciuto particolarmente perché non è troppo violento come gli altri della Marvel, anche se nel trailer fa vedere dei contenuti piuttosto violenti è in realtà solo una forma di promozione. La trama del film non la descriverò troppo dettagliatamente perché poi mi farei trasportare e direi particolari che non dovrei dire. Comunque in breve il film parla di questo ragazzo che dopo tanti anni viene minacciato e messo alla prova dal padre.

Nel film ci sono molti colpi di scena e questo la fa diventare molto eccitante. Onestamente (soprattutto alla fine del film) questo capolavoro della Marvel mi ha fatto un po’ stressare, quindi forse non lo consiglierei a quelli che odiano essere stressati o avere il cuore che batte a mille. Infatti appena concluso il film al cinema avevo il cuore che mi batteva a mille, come se avessi fatto duecento km correndo e saltellando.

Shang chi e la leggenda dei dieci anelli mi è piaciuto tanto anche perché non era serio e cupo come Avengers o Avengers end-game. Anzi! Non manca di quell’ ironia che si trova in Spiderman. I lati positivi di questo film sono tanti: la qualità degli attori, la storia, gli effetti speciali e la regia. Infatti tutti gli animali fantastici e le ambientazioni erano davvero molto realistici e magici e il modo di riprendere tanto straordinario. I lati negativi invece li considero i costumi che non mi hanno convinto molto e qualche scena un po’ troppo intrecciata che un ragazzo più giovane potrebbe riuscire a non capire. Il film è uscito al cinema a settembre 2021 ma fra poco uscirà per tutti gli abbonati e non per l’accesso VIP su Disney plus.

Segnalo due novità a proposito della Marvel: per chi ha visto “Spider-man far from home” che a Dicembre uscirà il seguito e per gli amanti di Iron-man nel 2022 uscirà la sua resurrezione.

Buona visione!>

LORENZO, 10 anni