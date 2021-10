Nonni e culle vuote. La nuova Cina

“In un paese grande come la Cina si sta ponendo molta attenzione al numero di giovani rispetto a quello degli anziani.

Infatti nonostante nel 2013 è stato abolito il limite al numero di figli, le nascite sono poche.

Questa scelta è molto saggia perché prima le coppie potevano fare tanti figli, ma ci fu il problema della sovrappopolazione, in seguito il governo limitò le coppie ad avere addirittura un solo figlio.

Secondo me hanno fatto la cosa migliore ad abolire il limite dei figli perché un mondo senza bambini non ha senso visto che i figli portano gioia e allegria.

E oltre ad aumentare la possibilità di dare più lavoro, dovrebbero anche dare più ferie ai Cinesi così le persone hanno più tempo. E se fossi il capo dello stato Cinese direi alle coppie che loro devono fare più figli perché avere un figlio o anche due, tre è bellissimo perché poi appena ce l’hai capisci che tu faresti di tutto per dare loro ciò che meritano.

Beatrice Iaquinta 10 anni

La cosa che mi fa più ridere è che tutto questo problema si è causato per il motivo opposto! Cioè per anni non dovevano fare i bambini…

se immaginassi un mondo senza bambini immaginerei un mondo spoglio, ma soprattutto un mondo senza persone. Adesso sulla terra siamo circa sette miliardi di umani ma se non ci fossero bambini, quindi ragazzi, che poi diventeranno degli adulti e degli anziani, la percentuale sarebbe di massimo un miliardo.

Secondo me dare lavoro per far aumentare l’economia è una buona idea ma ce ne potrebbe essere pure una migliore: visto che l’idea di diminuire la popolazione è stata loro io direi che per prima cosa il governo Cinese dovrebbe restituire tutti i soldi delle multe che avevano attribuito per i troppi figli e che poi se c’è qualche paese buono, o che può rinunciare a qualche moneta potrebbero chiedere a questi paesi di farsi prestare dei soldi che quando tutto sarà messo a posto li restituiranno.

Se fossi il capo dello stato cinese direi che più figli vengono fatti più sconti vengono attribuiti: per esempio se qualcuno fa due figli avrà gli sconti del quaranta per cento, o se fanno un solo figlio del venti per cento e così via. Questa potrebbe essere una buona idea perché così le persone hanno uno sconto in tutti i negozi, pure le edicole e intanto la popolazione aumenta.

Lorenzo Cifuni, 10 anni