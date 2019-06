In Mare Aperto la nuova stagione del Teatro Carcano

In Mare Aperto, IL-GRIGIO-Elio, al Teatro Carcano

In Mare Aperto è lo slogan scelto per la nuova stagione 2019-2020 del Teatro Carcano di Milano. Un’eco dell’Ulisse dantesco, dell’immagine della grandezza dell’uomo e del suo respiro di infinito. Disiò vedere troppo, disse Petrarca di lui, condannando la sua aspirazione e svuotandola del suo significato ideale di ricerca.

Quella ricerca che poi è un po’ ciò che ha spinto la direzione artistica di questo teatro, giunta ormai al quinto anno, a mettersi In Mare Aperto per esplorare nuovi fermenti artistici, nuovi linguaggi, nuove collaborazioni, armonizzando percorsi colti e popolari.

All’interno di In Mare Aperto, tante sezioni:

La prosa, naturalmente, con testi per la maggior parte contemporanei, anche se troviamo Antigone di Sofocle, con Sebastiano Lo Monaco, per la regia di Laura Sicignano, e Gli innamorati, di Goldoni, con Lorenzo Palla. Un omaggio a Gaber, Il Grigio, con Elio, aprirà la stagione. Seguiranno, tra gli altri, Lo zoo di vetro il testo più autobiografico di Tennessee Williams, (un dramma familiare), debutto nazionale con Tindaro Granata e la regia di Leonardo Lidi; La Cena Delle Belve di Vahè Katchà coprodotto con Ginevra Media Production; Le Verità Di Bakersfield dello statunitense Stephen Sachs, dramma comico ambientato in un’America percorsa da forti divari sociali.

Ma anche la musica, con tre concerti di musica classica (Beethoven E I Suoi Eredi) alla domenica mattina, pensati per famiglie, ragazzi, oltre che ovviamente per gli appassionati di tutte le età. Il progetto musicale è realizzato grazie all’inedita collaborazione con Fondazione La Società dei Concerti ed avrà per protagonista Saleem Ashkar, celebre pianista israeliano.

La danza presenta sei appuntamenti. Il primo è La Mia Vita D’artista – Storie di ordinaria e straordinaria dislessia dove Sabrina Brazzo, étoile internazionale e prima ballerina del Teatro alla Scala, mette in scena il proprio percorso di artista dislessica. Ritorna Kataklo, col suo spettacolo tra il visionario e l’onirico: Eureka. Vivaldiana, di Spellbound Contemporary Ballet, è la nuova creazione del coreografo Mauro Astolfi su musiche di Antonio Vivaldi.

In Mare Aperto accoglie, nella settimana della Festa della donna, Donne scatenate, una breve rassegna di teatro al femminile. Fa da apripista Lella Costa, con Questioni Di Cuore.

Muro contro muro, la sezione con Paolo Colombo, professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche all’Università Cattolica di Milano, che propone una sorta di history telling per parlare di muri veri o metaforici.

Lezioni di Storia di Editori Laterza tornano al Carcano con Il Carattere Degli Italiani, il nuovo ciclo per raccontare sette protagonisti che hanno contribuito in maniera decisiva a formare l’idea di Italia. A condurre gli appuntamenti (tutti al lunedì alle 20.30), professori universitari, storici, scrittori e giornalisti di fama.

Ex Novo – Esplorando un teatro diverso, propone invece narrazioni intime, storiche, e/o ironiche con una messa in scena musicale.

Per i più piccoli, i Fantaweekend, propongono Favole a Teatro, con testi e regia di Sandra Bertuzzi.

