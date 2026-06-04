Sospesi i pagamenti Visa e Mastercard a Cuba: continuano le sanzioni Usa
Jasmine Gheorghe
- Esteri

Sospesi i pagamenti Visa e Mastercard a Cuba: continuano le sanzioni Usa

Dai rifornimenti, al commercio, ai pagamenti con carta. Il blocco statunitense nei confronti di Cuba è praticamente totale.

Sospesi i pagamenti Visa e Mastercard a Cuba: continuano le sanzioni Usa

Dai rifornimenti, al commercio, ai pagamenti con carta. Il blocco statunitense nei confronti di Cuba è praticamente totale.
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Esteri - 4 Giugno 2026

di Jasmine Gheorghe

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