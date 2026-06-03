Droni ucraini su San Pietroburgo: colpito un terminal petrolifero, disagi ai voli e incendi nell’area portuale
Bianca Ricci
- Esteri

Droni ucraini su San Pietroburgo: colpito un terminal petrolifero, disagi ai voli e incendi nell’area portuale

Droni ucraini su San Pietroburgo: colpito un terminal petrolifero, disagi ai voli e incendi nell’area portuale

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Esteri - 3 Giugno 2026

di Bianca Ricci

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