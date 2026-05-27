Israele conferma l’uccisione di Mohammed Odeh, nuovo capo di Hamas
Valeria Todaro
- Esteri

Israele conferma l’uccisione di Mohammed Odeh, nuovo capo di Hamas

Israele conferma l’uccisione di Mohammed Odeh, nuovo capo di Hamas

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Esteri - 27 Maggio 2026

di Valeria Todaro

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