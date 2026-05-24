Il ritorno del caso Surcouf

Torna a galla il caso del French submarine Surcouf, e si riporta così sotto i riflettori uno dei più grandi enigmi navali della Seconda guerra mondiale. Si tratta di quello che all’epoca veniva considerato il sottomarino più grande e potente del mondo, rappresentando il simbolo dell’ambizione tecnologica e militare della Francia tra le due guerre, e la cui scomparsa improvvisa nel 1942, con oltre cento uomini a bordo, non è mai stata chiarita del tutto.

Varato negli anni ‘30 del Novecento, il Surcouf era un mezzo unico nel suo genere. Progettato come incrociatore subacqueo, combinava le caratteristiche di un sottomarino con quelle di una nave da guerra di superficie, esponendo in bella vista il suo elemento più impressionante, vale a dire due cannoni da 203 mm installati in torretta, tipicamente riservati agli incrociatori pesanti. Il battello poi disponeva inoltre anche di un piccolo hangar per un idrovolante da ricognizione, soluzione estremamente innovativa per l’epoca, e il tutto rifletteva la volontà francese di costruire nel Surcouf una piattaforma capace di operare autonomamente su lunghe distanze, colpendo il traffico navale nemico e svolgendo missioni di ricognizione oceanica.

Tuttavia, dopo la caduta della Francia nel 1940, il Surcouf passò sotto il controllo delle Forces françaises libres, ma la sua storia rimase segnata da tensioni politiche e problemi operativi. Il 18 febbraio 1942 il sottomarino sparì nei Caraibi mentre era diretto verso il Pacifico: la versione ufficiale sostenne che fosse stato accidentalmente speronato nella notte dal mercantile statunitense Thompson Lykes vicino al Canale di Panama, anche se nel tempo sono emerse numerose ipotesi alternative, tra cui fuoco amico, attacco tedesco, incidente interno o addirittura operazioni segrete mai chiarite, trasformando, anche per la totale assenza di prove, il Surcouf in una vera e propria leggenda della guerra navale.

Le recenti ricostruzioni e le possibili identificazioni di resti attribuiti al Surcouf riaccendono oggi l’interesse storico e scientifico, infatti, anche se molte informazioni devono ancora essere verificate, il ritrovamento di un relitto compatibile consentirebbe di studiare da vicino non solo la tecnologia del battello, ma anche le dinamiche della sua fine. Per gli archeologi marini il Surcouf rappresenta in qualche modo una capsula del tempo, poiché le condizioni di conservazione del relitto potrebbero offrire dati preziosi sull’ingegneria navale francese degli anni Trenta e sulle vulnerabilità operative di mezzi tanto sofisticati quanto complessi. Certamente poi la storia del Surcouf racconta anche il rapporto ambiguo tra innovazione e potenza militare, dato che il sottomarino era straordinariamente avanzato, ma proprio la sua complessità ne rese difficile l’impiego operativo, per via delle dimensioni elevate, della lentezza nelle immersioni e dei problemi di coordinamento tra equipaggi francesi e alleati britannici e americani, che ne limitarono l’efficacia.

Oggi per la Francia, il Surcouf rimane un simbolo identitario oltre che militare, con una vicenda che incarna il trauma della guerra, la frammentazione delle forze francesi dopo il 1940 e il tentativo di mantenere un ruolo internazionale nonostante la sconfitta. E così, a oltre ottant’anni dalla scomparsa, il Surcouf continua a galleggiare tra storia e leggenda, ricordando come molti misteri della guerra restino ancora sepolti negli abissi.