Il tesoro nascosto degli abissi che può riscrivere l’economia mondiale

Per decenni gli abissi oceanici sono stati considerati una frontiera scientifica, un territorio quasi mitologico utile soprattutto alla ricerca geologica e alla comprensione degli ecosistemi estremi. Oggi, invece, rischiano di diventare il nuovo centro della competizione economica globale. Il Giappone, attraverso una serie di perforazioni condotte nei fondali del Pacifico attorno all’isola di Minamitorishima, sta sperimentando quella che potrebbe trasformarsi nella più importante operazione mineraria sottomarina del secolo. A quasi seimila metri di profondità, la nave scientifica Chikyu ha recuperato sedimenti straordinariamente ricchi di terre rare, elementi indispensabili per la produzione delle tecnologie che sostengono l’economia contemporanea. Secondo le stime diffuse dai ricercatori giapponesi e rilanciate da numerose analisi internazionali, il giacimento conterrebbe oltre 16 milioni di tonnellate di materiali strategici, una disponibilità che per alcuni elementi sarebbe sufficiente a coprire il fabbisogno mondiale per centinaia di anni. La notizia assume un peso enorme perché le terre rare rappresentano ormai l’infrastruttura invisibile della transizione tecnologica. Nonostante il nome, molti di questi elementi non sono particolarmente rari in natura, ma la loro concentrazione in giacimenti economicamente sfruttabili è limitata e soprattutto fortemente concentrata in poche aree del pianeta. Neodimio e disprosio vengono impiegati nei magneti permanenti delle auto elettriche e delle turbine eoliche, il terbio è fondamentale per alcune applicazioni elettroniche avanzate, l’ittrio entra nei sistemi laser e nelle telecomunicazioni, mentre altri minerali sono indispensabili per radar, satelliti, semiconduttori e tecnologie militari sofisticate. Dietro ogni smartphone, server o batteria di nuova generazione esiste una catena produttiva che dipende da queste risorse in modo molto più profondo di quanto il consumatore percepisca. Negli ultimi vent’anni la Cina ha costruito una posizione dominante nel settore, controllando gran parte dell’estrazione mondiale e soprattutto la raffinazione, il segmento industriale più delicato e tecnologicamente avanzato. Stati Uniti, Unione Europea e Giappone osservano da tempo con crescente inquietudine questa dipendenza strategica, resa ancora più evidente dalle tensioni geopolitiche degli ultimi anni e dalle restrizioni all’export introdotte da Pechino su alcuni materiali critici. Per Tokyo il progetto nei fondali del Pacifico non rappresenta soltanto un investimento industriale, ma una forma di autonomia geopolitica in un’epoca nella quale le materie prime stanno tornando a essere uno strumento di potere internazionale al pari del petrolio nel Novecento. Resta però enorme l’incognita tecnologica e ambientale. Estrarre minerali a profondità simili significa operare in condizioni estreme, con pressioni gigantesche, temperature rigide e costi ancora molto elevati. Gli scienziati stanno studiando sistemi robotici capaci di aspirare i sedimenti dal fondale e trasferirli in superficie senza compromettere la stabilità degli ecosistemi abissali, che rimangono tra gli ambienti meno conosciuti della Terra. Diverse organizzazioni ambientaliste chiedono prudenza, sostenendo che l’estrazione mineraria oceanica potrebbe provocare danni irreversibili a specie ancora inesplorate e alterare equilibri biologici formatisi nel corso di milioni di anni. Il Giappone, tuttavia, sembra deciso ad accelerare. I primi test operativi su larga scala potrebbero partire entro pochi anni e segnare l’inizio di una nuova corsa globale alle risorse sottomarine. Se il Novecento è stato dominato dai pozzi petroliferi del Medio Oriente, il XXI secolo potrebbe essere ricordato come l’epoca nella quale il potere economico ha iniziato a spostarsi silenziosamente verso gli abissi del Pacifico.