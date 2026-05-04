Trump in calo nei sondaggi: inflazione e Iran pesano sul consenso
Davide Guacci
- Esteri

Trump in calo nei sondaggi: inflazione e Iran pesano sul consenso

Trump in calo nei sondaggi: inflazione e Iran pesano sul consenso

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Esteri - 4 Maggio 2026

di Davide Guacci

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