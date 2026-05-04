Trump in calo nei sondaggi: inflazione e Iran pesano sul consenso

Il calo nei sondaggi di Donald Trump si inserisce in una dinamica più ampia che riguarda la tenuta politica della sua seconda presidenza in un contesto economico e internazionale particolarmente instabile. Il dato del 62% di disapprovazione non rappresenta soltanto una flessione congiunturale, ma segnala un indebolimento strutturale del consenso, legato a fattori che si sovrappongono e si rafforzano a vicenda.

Sul piano economico, l’elemento più critico resta l’inflazione. I sondaggi indicano che oltre il 70% degli elettori giudica negativamente la gestione del costo della vita. Questo dato è coerente con l’andamento recente dei prezzi energetici, che hanno registrato aumenti significativi a partire dalle tensioni nel Golfo Persico. L’incremento del prezzo del petrolio ha avuto effetti diretti sui carburanti e indiretti su trasporti e beni di consumo, contribuendo a mantenere alta la pressione inflazionistica.

Prima dell’escalation militare, il prezzo del greggio si collocava intorno agli 80 dollari al barile; nelle settimane successive ha superato stabilmente i 100 dollari, con picchi legati alle tensioni nello stretto di Hormuz. Considerando che circa il 20% del petrolio mondiale transita da quell’area, ogni aumento del rischio percepito si traduce rapidamente in volatilità dei mercati. Questo meccanismo ha inciso direttamente sulla percezione economica degli elettori, rendendo più difficile per l’amministrazione sostenere una narrativa di stabilità.

Alla dimensione economica si aggiunge quella della politica estera. La gestione del conflitto con l’Iran rappresenta uno dei principali fattori di erosione del consenso. Secondo le rilevazioni disponibili, circa due terzi degli americani esprimono un giudizio negativo sull’operato dell’amministrazione in questo ambito. Il dato è rilevante perché si discosta dal tradizionale “rally around the flag”, l’effetto per cui i leader tendono a rafforzarsi nelle fasi iniziali di un conflitto.

Nel caso attuale, l’intervento militare non è percepito come limitato o circoscritto, ma come un fattore che contribuisce all’instabilità economica e geopolitica. La connessione tra guerra e costo della vita è diventata evidente nell’opinione pubblica, riducendo lo spazio politico per sostenere operazioni prolungate.

Un ulteriore elemento riguarda la fiducia nella leadership. I dati indicano livelli elevati di disapprovazione non solo sulle singole politiche, ma anche sulla capacità complessiva di gestione. Questo tipo di valutazione ha un impatto più profondo rispetto al dissenso su misure specifiche, perché tende a consolidarsi nel tempo e a influenzare diversi ambiti contemporaneamente.

Dal punto di vista elettorale, le implicazioni sono significative. I sondaggi mostrano un vantaggio dei democratici nelle intenzioni di voto per il Congresso, in vista delle elezioni di midterm. Anche variazioni limitate nel consenso possono tradursi in cambiamenti rilevanti nella composizione parlamentare, soprattutto nei distretti più competitivi.

All’interno del campo repubblicano emergono inoltre segnali di differenziazione. Pur rimanendo solido tra gli elettori più fedeli, il sostegno appare meno compatto tra i segmenti moderati e indipendenti. Questo aspetto è particolarmente rilevante perché queste categorie tendono a essere decisive nelle elezioni di medio termine.

Il calo tra i giovani elettori rappresenta un altro indicatore da considerare. Le rilevazioni mostrano una riduzione significativa del consenso nella fascia tra i 18 e i 29 anni, con valori che in alcuni casi scendono sotto il 30%. Si tratta di un segmento elettorale tradizionalmente meno partecipativo, ma sensibile a temi economici e internazionali, e quindi indicativo di tendenze più ampie.

Nel complesso, il dato del 62% di disapprovazione riflette una combinazione di fattori che agiscono simultaneamente: pressione inflazionistica, percezione negativa del conflitto con l’Iran e riduzione della fiducia nella leadership. Nessuno di questi elementi, preso singolarmente, sarebbe sufficiente a spiegare il livello attuale di consenso; è la loro interazione a produrre un effetto cumulativo.

Nel breve periodo, è probabile che l’evoluzione del quadro politico dipenda da due variabili principali: l’andamento del conflitto e la stabilizzazione dei prezzi energetici. Un miglioramento in uno di questi ambiti potrebbe contribuire a rallentare il calo di consenso, mentre un ulteriore deterioramento rischierebbe di consolidarlo.

In questo contesto, i sondaggi non rappresentano soltanto una fotografia dell’opinione pubblica, ma un indicatore delle condizioni entro cui si muoverà l’azione politica nei prossimi mesi.