Radar cinesi con AI: così Pechino punta a smascherare gli sciami di droni

C’è una scena che fino a pochi anni fa apparteneva più alla fantascienza che alla realtà: decine, magari centinaia di piccoli droni che si muovono insieme nel cielo, coordinati come uno stormo di uccelli. Oggi, invece, è qualcosa di estremamente concreto. E soprattutto, è una delle sfide più complicate per chi deve difendersi.

È proprio da qui che nasce la nuova corsa tecnologica della Cina: sviluppare radar “intelligenti”, capaci non solo di vedere questi sciami, ma di capirli. Perché il problema non è più individuare un singolo bersaglio, ma districarsi in mezzo a un caos organizzato.

I radar tradizionali sono stati pensati in un’epoca diversa, quando le minacce erano aerei o missili: pochi, veloci e ben definiti. Gli sciami di droni ribaltano completamente questo schema.

Parliamo di oggetti piccoli, spesso economici, difficili da intercettare e capaci di volare bassi per sfuggire ai controlli. Ma soprattutto, parliamo di numeri: tanti bersagli contemporaneamente, alcuni veri, altri progettati solo per confondere.

È un po’ come cercare di seguire una singola voce in mezzo a una folla che urla. A un certo punto, il sistema si “satura”: vede tutto, ma non capisce più cosa conta davvero.

Qui entra in gioco l’intelligenza artificiale. La Cina sta lavorando a radar che non si limitano a captare segnali, ma li analizzano in modo dinamico, quasi come farebbe un operatore umano, solo molto più velocemente.

L’idea è semplice da dire, meno da realizzare: insegnare al radar a riconoscere schemi. Come si muove un drone vero? Come si comporta uno sciame coordinato? Cosa distingue un’esca da una minaccia reale?

Grazie all’AI, questi sistemi possono elaborare enormi quantità di dati in tempo reale, confrontare traiettorie, velocità, movimenti collettivi. Non vedono solo “puntini” sullo schermo: iniziano a dare un senso a quei puntini.

Uno degli aspetti più insidiosi degli sciami è proprio l’inganno. Alcuni droni vengono progettati apposta per sembrare pericolosi, ma in realtà servono solo a distrarre le difese.

È una strategia semplice e geniale: costringere il nemico a sprecare tempo e risorse sui bersagli sbagliati.

I nuovi radar cinesi cercano di ribaltare questo gioco. Analizzano dettagli minuscoli, una variazione nella traiettoria, una differenza nella velocità, un comportamento “strano” rispetto al gruppo, per capire cosa è reale e cosa no.

È un lavoro quasi investigativo, dove ogni indizio conta.

Questa evoluzione non avviene isolatamente. La Cina sta costruendo un vero e proprio ecosistema anti-drone, in cui il radar è solo il primo passo.

Una volta identificato lo sciame, entrano in gioco altri strumenti: sistemi elettronici per disturbare i segnali, armi a microonde capaci di “spegnere” più droni contemporaneamente, e altre tecnologie ancora in sviluppo.

È un approccio integrato: vedere, capire, reagire. Tutto nel minor tempo possibile.

Naturalmente, la Cina non è l’unico Paese a muoversi in questa direzione. Gli sciami di droni stanno cambiando le regole del gioco per tutti, e le grandi potenze stanno cercando soluzioni simili.

Quello che distingue Pechino è la velocità e la scala degli investimenti. L’intelligenza artificiale è già una priorità strategica, e applicarla alla difesa è un passo quasi naturale.Se questi sistemi funzioneranno davvero come previsto, potrebbero ridurre drasticamente l’efficacia degli sciami, riequilibrando il rapporto tra attacco e difesa.

La vera trasformazione, però, è più profonda. Non si tratta solo di radar migliori, ma di un cambio di paradigma.Stiamo passando da strumenti che “vedono” a sistemi che “interpretano”. Macchine che non si limitano a raccogliere dati, ma cercano di comprenderli.In un cielo sempre più affollato e complesso, questa capacità farà la differenza. Perché non vince chi vede di più, ma chi capisce prima.E in questa partita, senza alcun dubbio, la Cina ha deciso di giocare d’anticipo.