L’Inghilterra a passo lento lungo il suo confine naturale

C’è un gesto antico e insieme sorprendentemente attuale nel fatto che Carlo III abbia scelto di inaugurare a piedi il cammino costiero più lungo del mondo, un itinerario che abbraccia l’intero profilo dell’Inghilterra e restituisce al paesaggio una dimensione narrativa fatta di lentezza, continuità e relazione con i luoghi. Il King Charles III England Coast Path, oltre 4.300 chilometri di sentiero ininterrotto, rappresenta un’opera infrastrutturale ma anche culturale, un progetto iniziato più di quindici anni fa e completato grazie al lavoro dell’ente Natural England, che ha reso accessibili tratti di costa fino a ieri preclusi. Camminare lungo questo tracciato significa attraversare scogliere bianche, spiagge battute dal vento, paludi salmastre e villaggi sospesi nel tempo, in una sequenza di paesaggi che diventa racconto identitario di una nazione. L’inaugurazione, avvenuta simbolicamente sulle falesie delle Seven Sisters, ha visto il sovrano percorrere un tratto del sentiero, quasi a sottolineare la dimensione personale di un progetto che parla di ambiente, accessibilità e memoria collettiva. In controluce si intravede una visione politica e culturale precisa, quella di un’Inghilterra che investe nel turismo lento e nella valorizzazione diffusa del territorio, trasformando il cammino in una forma di economia sostenibile capace di coinvolgere comunità costiere spesso marginali. Non è un caso che il percorso sia stato concepito come inclusivo, adatto tanto agli escursionisti esperti quanto alle famiglie e a chi ha mobilità ridotta, segno di una democratizzazione dell’esperienza del paesaggio che rompe con l’idea elitaria dell’esplorazione. Nell’ambito di una società improntata alla velocità e alla frammentazione, il successo simbolico di un’infrastruttura pedonale così estesa richiama alla mente la lunga tradizione europea dei cammini, dal Cammino di Santiago di Compostela alle reti di percorsi devozionali e culturali che hanno modellato nei secoli la geografia spirituale del continente, ma qui il significato si allarga e diventa laico, ambientale, persino politico. Il cammino costiero inglese si propone come una linea continua che unisce margini e centri, natura e insediamento umano, passato e presente, offrendo una nuova grammatica del viaggio in cui il tempo torna ad essere esperienza e non ostacolo. In questo senso, più che un’inaugurazione, quella di Carlo III appare come una dichiarazione di intenti, un invito a ripensare il rapporto tra cittadini e territorio attraverso il gesto più semplice e radicale che esista, quello di camminare.