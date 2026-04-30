Mali: il crepuscolo delle illusioni nel cuore del Sahel

Nel cuore del Sahel, dove il deserto incontra la fragilità di confini tracciati dall’eredità coloniale, il Mali è diventato uno degli epicentri delle trasformazioni geopolitiche contemporanee. La crisi in corso non è soltanto una questione di sicurezza, ma il risultato di una lunga tensione tra costruzione statale incompiuta, insurrezioni locali e interventi internazionali che non sono riusciti a produrre stabilità duratura.

Le radici della fragilità

Per comprendere la crisi maliana attuale è necessario risalire alla sua storia post-coloniale. Il Paese ottenne l’indipendenza dalla Francia nel 1960, dopo il fallimento della Federazione del Mali con il Senegal. Fin dalle origini, lo Stato si trovò a governare un territorio vasto e profondamente eterogeneo, attraversato da fratture etniche, economiche e geografiche.

Una delle linee di frattura più profonde riguarda la questione Tuareg nel nord del Paese. Le popolazioni nomadi del Sahara maliano hanno storicamente mantenuto un rapporto conflittuale con il potere centrale di Bamako, percepito come distante e poco rappresentativo. Le ribellioni degli anni Sessanta e Novanta, pur con intensità diverse, non hanno mai portato a una soluzione politica stabile. Accordi parziali e promesse di autonomia incompiute hanno contribuito a consolidare un sentimento di marginalizzazione.

Questa frattura strutturale ha creato le condizioni per l’instabilità successiva, offrendo terreno fertile anche per l’inserimento di gruppi jihadisti nel nord del Paese.

La rottura dell’equilibrio

Il 2012 segna un punto di svolta. La ribellione Tuareg del Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad (MNLA) si trasforma rapidamente in un conflitto più ampio quando gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM) e ad Ansar Dine prendono il controllo della rivolta.

In breve tempo, la dimensione separatista viene soppiantata da un progetto islamista radicale. Le principali città del nord, tra cui Timbuctù, cadono sotto il controllo dei gruppi armati, che impongono un’interpretazione rigida della sharia e distruggono parte del patrimonio culturale locale.

La risposta internazionale arriva nel 2013 con l’intervento militare francese nell’operazione Serval, che riesce a riconquistare i centri urbani principali. Tuttavia, la stabilizzazione del territorio si rivela molto più complessa. La successiva missione delle Nazioni Unite, MINUSMA, diventa per anni il principale attore di contenimento della crisi, operando in un contesto altamente instabile e registrando perdite significative tra il personale.

Sovranità e crisi del modello occidentale

Negli ultimi anni, il quadro politico maliano ha subito una profonda trasformazione. I colpi di Stato del 2020 e del 2021 hanno portato al potere una giunta militare guidata dal colonnello Assimi Goïta, che ha progressivamente ridotto la presenza francese fino alla rottura definitiva delle relazioni di sicurezza con Parigi.

Nel 2023, la missione ONU MINUSMA è stata espulsa dal Paese, segnando la fine di un lungo ciclo di intervento internazionale. Le autorità maliane hanno presentato queste scelte come una riaffermazione della sovranità nazionale, interpretata come “seconda indipendenza”.

Il vuoto lasciato dalla ritirata occidentale è stato progressivamente colmato da nuovi attori. Tra questi, il coinvolgimento di forze legate al gruppo Wagner ha segnato un cambiamento significativo negli equilibri del conflitto. La cooperazione con Mosca si basa su un approccio essenzialmente militare, privo delle condizionalità politiche tipiche degli attori occidentali, ma inserisce il Mali in una nuova dinamica di competizione internazionale.

Parallelamente alle trasformazioni politiche, la situazione sul terreno rimane altamente instabile. I gruppi jihadisti si sono frammentati e continuano a operare in vaste aree rurali del Paese, alternando logiche di controllo territoriale e guerra asimmetrica.

In molte regioni, la presenza dello Stato è minima o assente. L’insicurezza cronica ha provocato massicci spostamenti interni della popolazione, con conseguenze profonde sul tessuto sociale ed economico. Le infrastrutture civili, già fragili, risultano ulteriormente compromesse.

La dimensione umana della crisi

Dietro i proclami di sovranità e i nuovi equilibri di forza, resta il peso di una crisi umanitaria lacerante. In vaste aree del Paese, lo Stato è un fantasma. Milioni di persone sono state costrette a fuggire, diventando profughi in patria. In molte regioni, la quotidianità è definita dalla paura: quella dei jihadisti, ora divisi tra Al-Qaeda e lo Stato Islamico, e quella di un’insicurezza che ha distrutto mercati, scuole e speranze.

La tragedia del Mali è che, mentre si discute di sfere d’influenza russa o francese, il tessuto sociale si sta sfaldando. La povertà estrema e l’assenza di futuro rendono i civili i soggetti più vulnerabili di un conflitto che si trascina senza una soluzione chiara, diventando l’emergenza meno visibile e più persistente del nostro tempo.

Un equilibrio da definire

Il Mali rappresenta oggi un caso emblematico delle difficoltà della stabilizzazione internazionale nel Sahel. Il ritiro degli attori occidentali non ha prodotto una soluzione definitiva, ma ha aperto una nuova fase caratterizzata dalla competizione tra potenze esterne e dalla persistenza delle fragilità interne.

La vera sfida, tuttavia, rimane interna: la capacità dello Stato maliano di ricostruire un legame politico e sociale tra centro e periferia. Senza una risposta a questa frattura storica, ogni assetto esterno rischia di restare temporaneo.