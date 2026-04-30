Telefonata Trump-Putin, tra Ucraina e Medio Oriente
Margherita Coletta
- Esteri

Telefonata Trump-Putin, tra Ucraina e Medio Oriente

Telefonata Trump-Putin, tra Ucraina e Medio Oriente

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Esteri - 30 Aprile 2026

di Margherita Coletta

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