Geotermia profonda e materie critiche: il laboratorio britannico cambia le regole

Nel sottosuolo della Cornovaglia, a oltre cinque chilometri di profondità, sta prendendo forma una delle traiettorie più interessanti della transizione energetica europea, una traiettoria che unisce produzione elettrica e approvvigionamento di materie prime critiche in un unico sistema industriale. La nuova centrale geotermica di United Downs rappresenta il primo impianto di questo tipo nel Regno Unito e segna un passaggio tecnologico rilevante perché dimostra come il calore delle rocce possa essere sfruttato anche in territori privi di intensa attività vulcanica. Il principio è noto da oltre un secolo, ma qui assume una forma diversa grazie alla perforazione profonda. Due pozzi raggiungono temperature superiori ai 190 gradi, trasformando l’acqua in vapore capace di alimentare turbine elettriche in modo continuo, senza intermittenza e senza emissioni dirette di gas serra La continuità operativa distingue la geotermia da altre rinnovabili e la rende una candidata naturale per stabilizzare sistemi energetici sempre più dipendenti da fonti variabili come sole e vento. Il dato più interessante emerge però quando si osserva la composizione dei fluidi estratti. Insieme al calore affiora litio in concentrazioni elevate, una risorsa che oggi è al centro delle tensioni industriali globali per via della sua importanza nelle batterie L’impianto britannico affianca alla produzione elettrica un sistema di estrazione del carbonato di litio, con una capacità iniziale di circa cento tonnellate annue e un obiettivo dichiarato di crescita fino a diciottomila tonnellate entro il prossimo decennio. Questo modello integrato introduce una logica industriale nuova, nella quale una centrale energetica diventa anche un sito minerario a basso impatto. Il fluido viene estratto, utilizzato per generare elettricità, trattato per recuperare il minerale e poi reiniettato nel sottosuolo in un circuito chiuso che limita dispersioni e consumo di risorse È una trasformazione che potrebbe ridurre la dipendenza europea dalle importazioni di litio, oggi concentrate in pochi paesi, e allo stesso tempo rendere economicamente più sostenibili gli investimenti nella geotermia. Il contesto è quello di una corsa globale alle materie prime della transizione, nella quale l’Europa parte in ritardo ma cerca di recuperare terreno attraverso innovazioni tecnologiche e politiche industriali mirate. Non è un caso che Londra stia sostenendo nuovi progetti di estrazione geotermica del litio e studi di fattibilità per espandere la produzione interna. Parallelamente, analisi strategiche indicano un potenziale geotermico enorme nel sottosuolo britannico, capace teoricamente di coprire una quota significativa del fabbisogno energetico per decenni. La sensazione è che si stia aprendo una fase in cui l’energia non sarà più solo una questione di produzione, ma di integrazione tra fonti, tecnologie e materiali. La geotermia profonda, finora marginale nel mix globale, potrebbe diventare uno degli snodi più sofisticati di questo sistema, capace di connettere sicurezza energetica, industria delle batterie e autonomia strategica in un’unica infrastruttura invisibile che lavora sotto i nostri piedi.