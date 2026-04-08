Ghalibaf e Vance a Islamabad: nuovo capitolo nelle relazioni tra Iran e Stati Uniti
Rubina Galeotti
- Esteri

Ghalibaf e Vance a Islamabad: nuovo capitolo nelle relazioni tra Iran e Stati Uniti

Ghalibaf e Vance a Islamabad: nuovo capitolo nelle relazioni tra Iran e Stati Uniti

foto-articolo
Esteri - 8 Aprile 2026

di Rubina Galeotti

Condividi: