Ghalibaf e Vance a Islamabad: nuovo capitolo nelle relazioni tra Iran e Stati Uniti

In un momento di grande tensione nel Medio Oriente, si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti con l’annuncio della nomina di Mohammad Bagher Ghalibaf come capo negoziatore per Teheran nei colloqui previsti a Islamabad, mentre il vicepresidente americano JD Vance guiderà la delegazione statunitense. L’incontro, che avrà luogo nella capitale pakistana, segna un tentativo importante di ridurre le ostilità tra i due Paesi che, pur essendo da decenni in rotta di collisione, sembrano oggi disposti ad avviare un dialogo almeno parziale per affrontare questioni critiche.



La scelta di Ghalibaf per guidare la delegazione iraniana non è casuale e rivela molto sulla strategia di Teheran. Presidente del Parlamento dal 2020, Ghalibaf è una figura di spicco all’interno della politica iraniana, con un profilo che mescola esperienza militare e amministrativa. Nato nel 1961 a Torqabeh nella regione orientale dell’Iran, ha iniziato la sua carriera nelle fila dei Pasdaran, le temute Guardie della Rivoluzione, partecipando alla guerra Iran-Iraq. Successivamente ha ricoperto diversi incarichi militari di alto livello, tra cui il comando della forza aerea del Corpo delle Guardie della Rivoluzione, consolidando la sua posizione nel complesso sistema di potere di Teheran.



Dal 2005 al 2017 ha guidato come sindaco la capitale Teheran, un ruolo in cui ha maturato competenze politiche e amministrative, pur non riuscendo a conquistare un consenso elettorale sufficiente nelle sue più volte tentate candidature presidenziali. La sua attuale carica di presidente del Parlamento lo pone in una posizione di rilievo tra i dirigenti “laici”, ovvero non appartenenti al clero sciita, un tratto che lo rende più accettabile come interlocutore per gli Stati Uniti rispetto ai leader religiosi del regime.



Pur mantenendo un orientamento conservatore e legato ai settori più duri della rivoluzione islamica, Ghalibaf appare pragmatico e relativamente aperto al dialogo, qualità che potrebbero facilitare un negoziato.



Dal lato americano, la guida della delegazione al vicepresidente JD Vance sottolinea l’importanza che Washington attribuisce a questo tentativo di dialogo. La sua presenza indica una volontà di trattare a un livello elevato, bilanciando la necessità di mantenere una linea ferma sulle questioni di sicurezza con la speranza di trovare un terreno comune per evitare un’escalation militare. I negoziati, che secondo le fonti si svolgono in buona parte tramite mediatori e in forma indiretta, vedono in Islamabad un luogo di incontro strategico, dove le due delegazioni potrebbero tentare un confronto più diretto.



Nonostante le difficoltà, la volontà di sedersi attorno a un tavolo rappresenta un elemento di novità e speranza. L’esito del negoziato dipenderà da molte variabili: la capacità di compromesso delle delegazioni, il ruolo degli intermediari, le pressioni politiche interne ai rispettivi Paesi e l’evoluzione degli eventi sul terreno, che possono rapidamente modificare il quadro strategico.



La figura di Ghalibaf è particolarmente significativa in questo senso. Uomo d’azione con una lunga esperienza nei ranghi militari, ma anche politico navigato, è considerato da molti osservatori un interlocutore sufficientemente autorevole da rappresentare Teheran in un momento delicato. La sua nomina potrebbe anche riflettere un tentativo da parte della Repubblica Islamica di proporsi come un attore più pragmatico e meno ideologicamente rigido nei confronti dell’Occidente, pur senza rinunciare ai principi fondamentali del regime.



Per gli Stati Uniti, coinvolgere direttamente il vicepresidente nella delegazione indica che si punta a una strategia che combina fermezza e apertura al dialogo.



Questo avvio di negoziati tra Ghalibaf e Vance rappresenta un momento chiave nel rapporto tra Iran e Stati Uniti, segnando la possibilità, seppur ancora incerta, di una tregua o di un accordo che possa limitare le tensioni regionali. La posta in gioco è alta, non solo per i due paesi coinvolti, ma per l’intero Medio Oriente, dove un’escalation militare potrebbe avere conseguenze drammatiche e di vasta portata. L’evoluzione di questi colloqui sarà quindi attentamente osservata, poiché potrebbe aprire la strada a una nuova fase di relazioni internazionali, più stabile e meno conflittuale.