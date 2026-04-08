Visita storica del leader dell’opposizione taiwanese Cheng Li-wun in Cina: speranze e rischi

La visita di Cheng Li-wun, leader del Kuomintang (KMT) e figura di spicco dell’opposizione taiwanese, segna un evento di grande rilievo politico e diplomatico: dopo dieci anni, un rappresentante così alto in grado del principale partito di opposizione mette piede in Cina, con l’obiettivo dichiarato di riaprire un dialogo congelato da anni. Ma questa missione si svolge in un clima di forti tensioni nell’Indo-Pacifico, dove ogni passo è osservato con attenzione da Pechino, Taipei, Washington e Tokyo.

L’incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Cheng Li-wun rappresenta un gesto carico di significati politici: da un lato, è una spinta verso la ripresa di contatti più diretti, dall’altro potrebbe essere letto come un tentativo di Pechino di riportare Taiwan sotto l’ombrello della propria influenza, sfruttando la spaccatura interna al KMT e le divisioni della politica taiwanese.

Nel cuore di questa dinamica si trova il cosiddetto “Consenso del 1992”, un’intesa non ufficiale che ammette l’esistenza di “una sola Cina” ma lascia volutamente ambigua l’identità di questa entità. Per Pechino, questa formula rappresenta la base per un eventuale ritorno di Taiwan nell’orbita cinese. Per molti a Taiwan, invece, il “Consenso” è un compromesso controverso che rischia di minare la loro autonomia e identità.

Cheng Li-wun sostiene che questo accordo sia la chiave per evitare una spirale di escalation militare e garantire prosperità attraverso un commercio equilibrato tra le due economie.

Sul fronte di Taipei, il Partito Progressista Democratico (PPD), attualmente al governo, osserva con sospetto l’avvicinamento del KMT alla Cina. L’invito a Cheng Li-wun viene interpretato come una mossa strategica da Pechino per internalizzare la questione taiwanese e presentarla come un problema interno.

L’importanza strategica di Taiwan emerge chiaramente anche nel quadro più ampio dell’Indo-Pacifico. Il Giappone, con la sua recente svolta nella politica della difesa e i suoi investimenti crescenti nel settore militare, ha sottolineato più volte come la stabilità di Taiwan sia cruciale per la propria sicurezza nazionale. L’accelerazione degli investimenti nella tecnologia per la difesa, il potenziamento della ricerca e la creazione di strutture dedicate simili alla DARPA americana, indicano chiaramente che Tokyo si prepara a un ruolo più attivo nella regione.

Non meno rilevante è la questione nucleare: benché ancora lontana, la possibilità che il Giappone riveda i suoi “tre principi non nucleari” e sfrutti le sue riserve di plutonio civile per sviluppare capacità nucleari militari, rappresenta un’ombra inquietante che potrebbe destabilizzare ulteriormente l’equilibrio regionale.

In questo contesto, la visita di Cheng Li-wun non può essere letta come un semplice gesto diplomatico: essa apre uno spiraglio verso un dialogo che molti auspicano ma pochi credono possa davvero sanare divisioni così profonde. È un tentativo di bilanciare le pressioni esterne, gli interessi delle grandi potenze e le divisioni interne di Taiwan, in un momento in cui ogni mossa rischia di avere conseguenze a livello globale.

Tuttavia, la fragile alleanza interna al KMT, le resistenze del governo di Taipei e le tensioni tra Washington e Pechino indicano che la strada sarà tutt’altro che semplice. Mentre il mondo osserva con attenzione, la questione di Taiwan si conferma come un nodo cruciale di un intricato gioco geopolitico, dove stabilità e rischio di conflitto si intrecciano indissolubilmente.

La visita di Cheng Li-wun rappresenta un segnale di speranza per il dialogo, ma anche un monito sulle difficoltà di un equilibrio così delicato. L’Indo-Pacifico si trova ancora una volta al centro di una sfida globale, con implicazioni che travalicano i confini regionali e coinvolgono le sorti dell’ordine mondiale.