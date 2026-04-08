Visita storica del leader dell’opposizione taiwanese Cheng Li-wun in Cina: speranze e rischi
Rubina Galeotti
- Esteri

Visita storica del leader dell’opposizione taiwanese Cheng Li-wun in Cina: speranze e rischi

Visita storica del leader dell’opposizione taiwanese Cheng Li-wun in Cina: speranze e rischi

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Esteri - 8 Aprile 2026

di Rubina Galeotti

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