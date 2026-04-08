Il ruolo silenzioso di J.D. Vance nella guerra in Iran

Nel racconto pubblico della guerra tra Stati Uniti e Iran, il protagonista è uno solo: Donald Trump. Dichiarazioni forti, ultimatum, narrazione muscolare. Eppure, dietro questa linea visibile, si muove una figura molto più discreta ma sempre più centrale: J.D. Vance.

Il vicepresidente americano sta costruendo un ruolo “silenzioso” ma strategico, che dice molto non solo sull’evoluzione del conflitto, ma anche sugli equilibri interni dell’amministrazione.

Fin dall’inizio delle operazioni militari, Vance è sembrato defilato. Poche dichiarazioni, presenza mediatica ridotta, nessuna esposizione diretta nella fase più dura dei bombardamenti. Una scelta che ha alimentato la narrativa di un vicepresidente marginale o in disaccordo.

In realtà, questa assenza è in parte costruita. La Casa Bianca ha respinto le ricostruzioni di un Vance “fuori dai giochi”, sottolineando il suo coinvolgimento nei processi decisionali interni. Allo stesso tempo, è evidente una differenza di stile rispetto a Trump: meno retorica, più cautela.

Questa distanza riflette anche una divergenza più profonda. Vance è da sempre associato a una corrente più scettica verso le guerre all’estero, e anche durante il conflitto ha evitato toni trionfalistici, parlando piuttosto di obiettivi limitati, come il contenimento del programma nucleare iraniano.



Secondo diverse fonti, Vance è diventato una figura chiave nei tentativi di mediazione. Non è il volto ufficiale dei negoziati — ruolo affidato a emissari come Jared Kushner — ma è sempre più percepito come l’interlocutore credibile.

Fonti diplomatiche indicano che Teheran sarebbe più incline a trattare direttamente con lui, considerandolo meno ideologico e più pragmatico rispetto ad altri rappresentanti dell’amministrazione.

Non solo: Vance avrebbe avuto contatti indiretti con attori regionali come il Pakistan per facilitare un possibile cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, uno snodo cruciale per l’economia globale.



Il ruolo di J.D. Vance non si spiega fino in fondo senza guardare alla tensione politica interna all’amministrazione guidata da Donald Trump.

Da un lato, Trump continua a muoversi secondo una logica che privilegia la forza, la visibilità e la costruzione di una narrativa immediata: colpire, dettare condizioni, dominare il ciclo mediatico. È una strategia coerente con il suo stile politico, ma che porta con sé un rischio evidente — quello di trasformare un intervento rapido in un conflitto lungo e imprevedibile.

Dall’altro lato, Vance rappresenta qualcosa di diverso, e forse di più strutturale: una nuova fase del trumpismo. Meno istintiva, più consapevole dei limiti del potere americano e soprattutto dei costi interni delle guerre all’estero. Non è un caso che il vicepresidente eviti accuratamente di legare il proprio profilo politico a un’escalation senza uscita.

Per Vance, infatti, la vera posta in gioco non è solo Teheran, ma Washington. Una guerra prolungata rischierebbe di erodere consenso nell’elettorato conservatore più sensibile ai temi dell’isolazionismo, oltre a mettere sotto pressione un’economia già esposta agli shock energetici globali.

È qui che il suo ruolo “silenzioso” assume un significato più profondo: non solo gestire il presente del conflitto, ma preparare il dopo.

Se Trump incarna la fase espansiva e conflittuale del trumpismo, Vance sembra già proiettato verso la sua possibile evoluzione: una dottrina meno interventista, più selettiva, in cui la forza militare resta uno strumento, ma non il centro della strategia.

In questo senso, la sua prudenza non è debolezza, ma posizionamento politico.

E forse è proprio questa la chiave per leggere il suo comportamento: mentre la guerra in Iran si combatte sul terreno e nei cieli, Vance si muove su un altro piano, più silenzioso ma altrettanto decisivo — quello della ridefinizione del futuro della destra americana.