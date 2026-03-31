Israele approva la pena di morte per i “terroristi” palestinesi
Valeria Todaro
- Esteri

Israele approva la pena di morte per i “terroristi” palestinesi

Israele approva la pena di morte per i “terroristi” palestinesi

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Esteri - 31 Marzo 2026

di Valeria Todaro

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