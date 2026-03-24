Accordo UE-Australia: più scambi, meno barriere



La missione a Canberra della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen segna una svolta nei rapporti tra Unione Europea e Australia. Dopo anni di negoziati complessi e una brusca interruzione nel 2023, Bruxelles e il governo guidato da Anthony Albanese hanno raggiunto un accordo di libero scambio che ridisegna le priorità economiche e strategiche delle due parti.



Al centro dell’intesa c’è un compromesso chiaro: l’Europa apre maggiormente il proprio mercato ad alcuni prodotti agricoli australiani, in particolare la carne bovina, mentre Canberra garantisce un accesso più ampio e stabile a risorse considerate cruciali per il futuro industriale europeo. Tra queste spiccano litio, tungsteno e altri minerali indispensabili per la transizione energetica e digitale. In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e dalla competizione tra grandi potenze, la diversificazione delle forniture diventa infatti una priorità per Bruxelles.



L’accordo arriva dopo circa otto anni di trattative e si inserisce in una strategia più ampia dell’Unione volta a rafforzare la propria presenza nell’area indo-pacifica. L’obiettivo è ridurre la dipendenza economica da partner dominanti e costruire una rete di scambi più equilibrata e resiliente. Non a caso, l’intesa con l’Australia si aggiunge ad altri accordi recenti conclusi nella regione.



Dal punto di vista economico, i benefici attesi sono rilevanti. Le esportazioni europee verso l’Australia potrebbero crescere fino a un terzo nell’arco di dieci anni, con un risparmio immediato sui dazi. Le tariffe verranno infatti eliminate su quasi la totalità dei beni scambiati, facilitando soprattutto settori come l’automotive, la chimica e l’agroalimentare.



Non sono mancati, tuttavia, i nodi delicati. Tra questi, la tutela delle denominazioni geografiche europee e l’impatto delle importazioni agricole sugli allevatori del continente. Il compromesso raggiunto prevede l’introduzione di quote limitate e graduali per i prodotti più sensibili, nel tentativo di bilanciare apertura commerciale e protezione dei mercati interni.



Oltre al commercio, l’intesa rafforza anche la cooperazione in ambito sicurezza e difesa. Bruxelles e Canberra puntano a intensificare il coordinamento su sicurezza marittima, cyberdifesa e contrasto alle minacce ibride, in un quadro internazionale sempre più instabile. Parallelamente, si apre anche alla collaborazione scientifica, con l’avvio di negoziati per coinvolgere l’Australia nei programmi europei di ricerca.



L’accordo rappresenta un passo significativo verso una partnership più stretta tra Unione Europea e Australia, costruita su interessi economici condivisi, una cooperazione rafforzata e una visione comune delle principali sfide globali contemporanee.