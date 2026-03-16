Ucraina pronta a ricevere un nuovo sistema di difesa dalla Francia
Jasmine Gheorghe
- Esteri

Ucraina pronta a ricevere un nuovo sistema di difesa dalla Francia

Il Samp/T francese usato al posto dei Patriot Usa. Kiev si attiva anche in Medio Oriente, con la speranza di un "baratto militare" con gli Usa.

Ucraina pronta a ricevere un nuovo sistema di difesa dalla Francia

Il Samp/T francese usato al posto dei Patriot Usa. Kiev si attiva anche in Medio Oriente, con la speranza di un "baratto militare" con gli Usa.
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Esteri - 16 Marzo 2026

di Jasmine Gheorghe

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