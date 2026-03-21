Fine di un tabù chavista: il petrolio venezuelano torna ad aprirsi ai capitali privati

La decisione del Venezuela di aprire il proprio settore petrolifero ai capitali privati rappresenta uno dei passaggi più significativi della storia recente del Paese e, forse, l’atto simbolico che segna la fine definitiva del modello economico costruito durante la stagione del chavismo. Con l’approvazione della riforma della legge sugli idrocarburi da parte dell’Assemblea nazionale e la sua promulgazione da parte della presidente ad interim Delcy Rodríguez, Caracas ha infatti avviato un cambiamento strutturale: per la prima volta dopo oltre vent’anni di controllo quasi totale dello Stato sull’industria petrolifera, le imprese private – nazionali e straniere – potranno operare con maggiore autonomia nella produzione e nella commercializzazione del greggio. La svolta è storica soprattutto per il valore politico che porta con sé. Fin dall’epoca di Hugo Chávez, il petrolio era stato il cuore dell’identità economica e ideologica della rivoluzione bolivariana: un settore rigidamente controllato dallo Stato e dalla compagnia pubblica PDVSA, simbolo della sovranità nazionale contro le multinazionali occidentali. La nuova legge rompe questo paradigma consentendo ai privati di partecipare direttamente ai progetti petroliferi e di gestire parte delle operazioni con margini di autonomia molto più ampi rispetto al passato. Dietro questa scelta non vi è soltanto un cambio di linea politica, ma soprattutto la necessità economica. Il Venezuela possiede alcune delle più grandi riserve di petrolio al mondo, ma negli ultimi anni la produzione è crollata a causa di cattiva gestione, infrastrutture deteriorate e sanzioni internazionali. Senza capitali, tecnologia e know-how esteri, la ripresa del settore appare impossibile. Per questo la riforma è stata accompagnata da un graduale allentamento delle sanzioni statunitensi e da un rinnovato dialogo energetico con Washington, che vede nel Venezuela una possibile fonte alternativa di approvvigionamento in un contesto internazionale segnato da tensioni energetiche e instabilità geopolitica. Non è un caso che le grandi compagnie petrolifere stiano già tornando a guardare con interesse al Paese. Gruppi come Chevron o Shell stanno negoziando nuovi accordi di produzione, mentre compagnie europee come Eni e Repsol hanno firmato intese per rilanciare progetti nel gas e negli idrocarburi. L’obiettivo dichiarato è riportare progressivamente la produzione venezuelana verso livelli comparabili a quelli precedenti alla crisi, restituendo al Paese un ruolo di primo piano nel mercato energetico globale. Tuttavia il percorso resta pieno di incognite. Gli investitori internazionali guardano con cautela a un sistema ancora gravato da debiti, contenziosi legali e da una reputazione di scarsa affidabilità istituzionale costruita negli anni delle nazionalizzazioni e delle espropriazioni. Senza un quadro giuridico stabile e senza una ristrutturazione delle passività accumulate nel tempo, il rischio è che l’apertura ai capitali resti limitata a investimenti opportunistici piuttosto che a un vero afflusso di capitali a lungo termine. In ogni caso, la riforma segna un passaggio politico di portata strategica: il Venezuela tenta di uscire dall’isolamento economico riallacciando i rapporti con gli Stati Uniti e con i mercati internazionali. Se questo tentativo riuscirà, non cambierà soltanto il destino economico del Paese sudamericano, ma potrebbe ridisegnare anche gli equilibri energetici dell’intero continente americano.