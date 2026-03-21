Fine di un tabù chavista: il petrolio venezuelano torna ad aprirsi ai capitali privati
Alessandro Maurizi
- Esteri

Fine di un tabù chavista: il petrolio venezuelano torna ad aprirsi ai capitali privati

Fine di un tabù chavista: il petrolio venezuelano torna ad aprirsi ai capitali privati

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Esteri - 21 Marzo 2026

di Alessandro Maurizi

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