Il nucleare entra nelle fabbriche: la Cina costruisce la prima centrale “ibrida” per alimentare l’industriapesante
La Cina accelera ancora sul nucleare e lo fa imboccando una strada che potrebbe ridefinire il rapporto tra
energia atomica e industria pesante. Nella città di Lianyungang, nella provincia orientale dello Jiangsu, è
iniziata la costruzione della centrale di Xuwei, un progetto definito “ibrido” perché non nasce con
l’obiettivo principale di produrre elettricità per la rete nazionale, ma per alimentare direttamente i grandi
impianti petrolchimici con vapore ad alta temperatura e a basse emissioni di carbonio. È un cambio di
paradigma significativo: invece di limitarsi alla generazione elettrica, il nucleare diventa un’infrastruttura
energetica integrata nel cuore della manifattura. Il progetto è sviluppato dalla China National Nuclear
Corporation e rappresenta il primo impianto al mondo pensato esplicitamente per fornire energia termica
nucleare su scala industriale, una risorsa essenziale per processi chimici e petrolchimici che oggi dipendono
quasi interamente dal carbone o dal gas. Il principio è relativamente semplice ma industrialmente
rivoluzionario: i reattori produrranno grandi quantità di vapore stabile e continuo, utilizzato direttamente
nei processi industriali senza passare dalla generazione elettrica tradizionale. In un settore come quello
petrolchimico, che richiede enormi flussi di calore ad alta temperatura per cracking, raffinazione e sintesi
chimiche, l’impiego dell’energia nucleare potrebbe ridurre drasticamente le emissioni di CO₂, uno dei
principali nodi della transizione energetica globale. Questa scelta si inserisce in una strategia più ampia con
cui Pechino sta trasformando il nucleare in una piattaforma tecnologica versatile. Negli ultimi anni il paese
ha sperimentato reattori modulari avanzati, come il dimostratore ad alta temperatura entrato in funzione a
Shidao Bay, e nuovi sistemi capaci non solo di produrre elettricità ma anche calore per il teleriscaldamento
urbano o applicazioni industriali. L’idea di fondo è sfruttare il nucleare non più come semplice generatore di
megawatt, ma come fonte di energia termica continua e programmabile, capace di alimentare intere filiere
produttive. Nel caso di Xuwei, l’obiettivo è alimentare uno dei più grandi poli petrolchimici cinesi,
sostituendo progressivamente il carbone con vapore nucleare. Dal punto di vista energetico ed economico,
il vantaggio è duplice: riduzione delle emissioni e maggiore stabilità dei costi energetici in un settore
storicamente esposto alla volatilità dei combustibili fossili. L’iniziativa riflette anche la rapidità con cui la
Cina sta espandendo il proprio programma nucleare, oggi tra i più dinamici al mondo per numero di reattori
in costruzione e per sperimentazione tecnologica. In questa prospettiva, la centrale ibrida di Xuwei non si
limita ad essere soltanto un nuovo impianto energetico, ma un possibile prototipo di una nuova
generazione di infrastrutture nucleari industriali. Se il modello dovesse dimostrarsi efficace, potrebbe
inaugurare una fase in cui l’energia atomica non sarà più confinata alle centrali elettriche, ma diventerà un
elemento strutturale dei grandi distretti produttivi del XXI secolo.