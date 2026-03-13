Il nucleare entra nelle fabbriche: la Cina costruisce la prima centrale “ibrida” per alimentare l’industriapesante

La Cina accelera ancora sul nucleare e lo fa imboccando una strada che potrebbe ridefinire il rapporto tra

energia atomica e industria pesante. Nella città di Lianyungang, nella provincia orientale dello Jiangsu, è

iniziata la costruzione della centrale di Xuwei, un progetto definito “ibrido” perché non nasce con

l’obiettivo principale di produrre elettricità per la rete nazionale, ma per alimentare direttamente i grandi

impianti petrolchimici con vapore ad alta temperatura e a basse emissioni di carbonio. È un cambio di

paradigma significativo: invece di limitarsi alla generazione elettrica, il nucleare diventa un’infrastruttura

energetica integrata nel cuore della manifattura. Il progetto è sviluppato dalla China National Nuclear

Corporation e rappresenta il primo impianto al mondo pensato esplicitamente per fornire energia termica

nucleare su scala industriale, una risorsa essenziale per processi chimici e petrolchimici che oggi dipendono

quasi interamente dal carbone o dal gas. Il principio è relativamente semplice ma industrialmente

rivoluzionario: i reattori produrranno grandi quantità di vapore stabile e continuo, utilizzato direttamente

nei processi industriali senza passare dalla generazione elettrica tradizionale. In un settore come quello

petrolchimico, che richiede enormi flussi di calore ad alta temperatura per cracking, raffinazione e sintesi

chimiche, l’impiego dell’energia nucleare potrebbe ridurre drasticamente le emissioni di CO₂, uno dei

principali nodi della transizione energetica globale. Questa scelta si inserisce in una strategia più ampia con

cui Pechino sta trasformando il nucleare in una piattaforma tecnologica versatile. Negli ultimi anni il paese

ha sperimentato reattori modulari avanzati, come il dimostratore ad alta temperatura entrato in funzione a

Shidao Bay, e nuovi sistemi capaci non solo di produrre elettricità ma anche calore per il teleriscaldamento

urbano o applicazioni industriali. L’idea di fondo è sfruttare il nucleare non più come semplice generatore di

megawatt, ma come fonte di energia termica continua e programmabile, capace di alimentare intere filiere

produttive. Nel caso di Xuwei, l’obiettivo è alimentare uno dei più grandi poli petrolchimici cinesi,

sostituendo progressivamente il carbone con vapore nucleare. Dal punto di vista energetico ed economico,

il vantaggio è duplice: riduzione delle emissioni e maggiore stabilità dei costi energetici in un settore

storicamente esposto alla volatilità dei combustibili fossili. L’iniziativa riflette anche la rapidità con cui la

Cina sta espandendo il proprio programma nucleare, oggi tra i più dinamici al mondo per numero di reattori

in costruzione e per sperimentazione tecnologica. In questa prospettiva, la centrale ibrida di Xuwei non si

limita ad essere soltanto un nuovo impianto energetico, ma un possibile prototipo di una nuova

generazione di infrastrutture nucleari industriali. Se il modello dovesse dimostrarsi efficace, potrebbe

inaugurare una fase in cui l’energia atomica non sarà più confinata alle centrali elettriche, ma diventerà un

elemento strutturale dei grandi distretti produttivi del XXI secolo.