Sri Lanka Expo 2026: a Colombo la vetrina internazionale del commercio asiatico

Dal 18 al 21 giugno 2026, Colombo ospiterà la principale fiera commerciale internazionale dello Sri Lanka. Sri Lanka Expo 2026 si terrà al Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) ed è organizzata dallo Sri Lanka Export Development Board (EDB) sotto l’egida del Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Imprenditoriale.

L’evento si propone come la più ambiziosa vetrina commerciale mai realizzata dal Paese: oltre 750 espositori provenienti da 24 settori specializzati — industria, agricoltura e servizi — e più di 2.000 compratori internazionali attesi da oltre 50 Paesi. Un appuntamento che punta a riposizionare lo Sri Lanka come hub commerciale e d’investimento nel cuore dell’Asia meridionale.

Un evento strategico per l’export

Tra gli obiettivi principali della manifestazione c’è quello di facilitare il raggiungimento del target nazionale di esportazioni da 36 miliardi di dollari entro il 2030. Il programma è denso: sono previsti incontri business-to-business, sessioni di networking, vetrine di prodotto ed esposizioni settoriali, con l’obiettivo di rafforzare la posizione dello Sri Lanka sui mercati internazionali.

Sul fronte industriale, i settori rappresentati spaziano dall’abbigliamento e tessile alla gioielleria, dalla cantieristica navale alla componentistica automotive, dai prodotti farmaceutici ai materiali minerali, fino all’elettronica e all’artigianato. Non mancheranno momenti dedicati all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Il contesto: uno Sri Lanka che vuole rilanciarsi

L’edizione 2026 arriva in un momento cruciale per il Paese, che negli ultimi anni ha attraversato una grave crisi economica e sta cercando di ricostruire la propria credibilità sui mercati globali. Organizzata dall’EDB sotto il Ministero dell’Industria, la fiera è pensata per riposizionare lo Sri Lanka come destinazione privilegiata per commercio, investimenti e turismo in Asia, puntando su resilienza, competitività e apertura ai mercati globali.

Il lancio ufficiale, avvenuto il 9 gennaio 2026 a Colombo, ha visto la partecipazione di diplomatici, rappresentanti di organizzazioni internazionali, banche, camere di commercio ed esponenti del settore pubblico e privato. Una platea che testimonia quanto l’Expo sia percepita non solo come fiera commerciale, ma come segnale politico di un Paese che intende tornare a fare affari col mondo.

Come partecipare

Le iscrizioni per gli espositori sono aperte fino al 31 marzo 2026. La selezione avverrà tramite una procedura di screening e i partecipanti selezionati saranno notificati nella prima settimana di aprile. Compratori internazionali e investitori possono registrarsi direttamente sul sito ufficiale: srilankaexpo.lk.