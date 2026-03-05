La guerra in Iran aumenta il rischio di terrorismo e violenza nei minori
Jasmine Gheorghe
- Esteri

La guerra in Iran aumenta il rischio di terrorismo e violenza nei minori

Presentata alla Camera la relazione dell’Intelligence. Centrale il ruolo della tecnologia, dell’IA e delle nuove armi cibernetiche autonome.

La guerra in Iran aumenta il rischio di terrorismo e violenza nei minori

Presentata alla Camera la relazione dell’Intelligence. Centrale il ruolo della tecnologia, dell’IA e delle nuove armi cibernetiche autonome.
foto-articolo
Esteri - 5 Marzo 2026

di Jasmine Gheorghe

Condividi: