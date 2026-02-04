Accordo Modi-Trump: un colpo decisivo per l’economia russa (forse)
Redazione
- Esteri

Accordo Modi-Trump: un colpo decisivo per l’economia russa (forse)

Accordo Modi-Trump: un colpo decisivo per l’economia russa (forse)

foto-articolo
Esteri - 4 Febbraio 2026

di Redazione

Condividi: