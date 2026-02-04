Accordo Modi-Trump: un colpo decisivo per l’economia russa (forse)

Il 2 febbraio 2026 segna un punto di svolta geopolitico fondamentale: l’accordo commerciale annunciato tra gli Stati Uniti e l’India rappresenta un duro colpo all’economia russa, già provata dal conflitto ucraino e dalle sanzioni internazionali. Il Presidente Donald Trump, parlando con il Premier indiano Narendra Modi, ha presentato un accordo che unisce considerazioni commerciali a obiettivi strategici ben più ampi, in particolare, non si può non vedere questo accordo senza pensare ad un tentativo di isolamento economico per la Russia che perde un partner fondamentale.

I termini dell’accordo:

L’intesa prevede una riduzione significativa dei dazi: Washington ridurrà le tariffe sulle merci indiane dal 25% al 18%, eliminando anche le sanzioni aggiuntive imposte nel 2025 come ritorsione per gli acquisti di petrolio russo. In cambio, Modi si è impegnato a interrompere l’importazione di petrolio russo e a reindirizzare gli acquisti verso gli Stati Uniti e potenzialmente il Venezuela. L’India si è inoltre impegnata a ridurre a zero le tariffe sui prodotti statunitensi e ad aumentare significativamente gli acquisti di merci americane, per un valore stimato intorno ai 500 miliardi di dollari.

Come dicevamo all’inizio, questo accordo rappresenta una perdita economica considerevole per Mosca. L’India importava quotidianamente circa 1,5 milioni di barili di petrolio russo, che costituivano oltre un terzo del totale delle importazioni indiane di greggio. Questa domanda costante aveva permesso alla Russia, nonostante le sanzioni occidentali, di mantenere un flusso di denaro vitale per finanziare le operazioni militari in Ucraina. La perdita di questo cliente strategico nel mercato asiatico comporta una riduzione significativa dei ricavi petroliferi russi nel breve e medio termine.

L’impatto non si limita al petrolio. Privata di uno dei suoi principali acquirenti, la Russia dovrà cercare nuovi sbocchi commerciali, probabilmente accettando prezzi ancora più scontati per mantenere la competitività. Ciò comporterà minori introiti fiscali e una compressione ulteriore degli investimenti in infrastrutture e settori economici strategici. Nel contesto di un’economia già gravata dal peso bellico, ogni perdita di entrate è particolarmente critica.

La dimensione geopolitica

Trump ha esplicitamente collegato l’accordo all’obiettivo di “terminare la guerra in Ucraina”, sottolineando che la riduzione dei finanziamenti a Mosca rappresenta una leva fondamentale. Questa mossa non solo indebolisce economicamente la Russia, ma comunica anche un messaggio politico chiaro: gli alleati degli Stati Uniti non potranno proseguire negli scambi commerciali con Mosca senza conseguenze.

L’accordo con l’India amplifica la pressione sugli alleati tradizionali della Russia. Se una delle più grandi economie asiatiche rinuncia al petrolio russo in cambio di benefici commerciali con Washington, altri partner commerciali potrebbero seguire questa strada. Il messaggio è inequivocabile: il costo dell’isolamento dalla comunità economica globale è troppo alto.

L’accordo Modi-Trump, dopo quello con l’UE, rappresenta un capolavoro di diplomazia economica che combina vantaggi commerciali immediati con una strategia di contenimento di lungo termine. Per la Russia, il risultato è un ulteriore deterioramento della posizione economica e una perdita di credibilità come partner affidabile negli scambi internazionali. In un contesto dove il conflitto ucraino continua a consumare risorse vitali, questo accordo aumenta ulteriormente la pressione su Mosca, tracciando una strada che potrebbe portare a negoziati di pace forzati dai vincoli economici.