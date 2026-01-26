L’ICE uccide Alex Pretti e frattura ulteriormente gli USA

Minneapolis è di nuovo al centro della cronaca americana e internazionale dopo l’uccisione di Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, colpito mortalmente da agenti federali statunitensi nel corso di un’operazione di contrasto all’immigrazione. Un episodio che ha già generato tensioni profonde, versioni contrapposte, video che contraddicono le ricostruzioni ufficiali e proteste in città e oltre, sollevando interrogativi sulla gestione delle operazioni federali e sull’uso della forza da parte delle autorità statunitensi.

Secondo la versione fornita dalle autorità, il Dipartimento per la Sicurezza interna (DHS) e l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) stavano conducendo una vasta operazione di enforcement dell’immigrazione quando Pretti si sarebbe avvicinato agli agenti con una pistola e un atteggiamento che metteva in pericolo gli operatori. Questo quadro è stato rilanciato da portavoce dell’amministrazione, che hanno descritto la sparatoria come un atto difensivo da parte degli agenti. “Lasciate che i nostri patrioti dell’ICE facciano il loro lavoro”, ha scritto il presidente Donald Trump sui social, accusando le autorità locali di Minneapolis e lo Stato del Minnesota di “incitare un’insurrezione” di fronte agli attacchi alle forze federali.

Ma la cronaca che emerge dai video ampiamente diffusi e dalle testimonianze oculari racconta un’altra dinamica. Le immagini raccolte da passanti e verificate da varie fonti mostrano Pretti inizialmente con un telefono cellulare in mano, mentre riprende gli agenti impegnati nell’operazione. In alcuni spezzoni video si vede Pretti muoversi tra agenti e civili, cercando di aiutare donne spintonate a terra e tentando di mantenere la situazione sotto controllo, senza brandire alcuna arma evidente. I testimoni giurano di non averlo visto con una pistola prima che gli agenti lo afferrassero, lo spingessero a terra e lo spruzzassero con spray al peperoncino.

Il confronto tra versioni non è irrilevante. La ricostruzione ufficiale, resa pubblica dal DHS, cita una pistola semiautomatica Sig Sauer calibro 9 mm tra i presunti oggetti in possesso di Pretti, ma non chiarisce in modo trasparente se quella arma fosse effettivamente in uso al momento dell’alterco o se fosse stata semplicemente portata su di lui, legalmente. Il Minnesota Star Tribune e altri osservatori hanno sottolineato che quell’arma è comunemente utilizzata anche da agenti federali e forze dell’ordine, rendendo poco immediato attribuirne il possesso a Pretti sulla base di una singola immagine diffusa dalla stessa amministrazione.

Quello che sembra emergere con maggiore chiarezza, dati alla mano, è che dopo essere stato immobilizzato a terra, Pretti è stato colpito da una raffica di colpi, circa dieci secondo alcuni video, sparati da agenti federali. L’intero episodio si è consumato in pochissimi secondi, ma è sufficiente per generare dubbi e contestazioni sulla versione della difesa legittima, sollevando critiche sulle modalità e sulla proportionalità dell’uso della forza da parte dell’ICE.

Per comprendere il peso simbolico di questa vicenda è utile guardare allo sfondo più ampio in cui si è consumata. Pretti era conosciuto come un infermiere di terapia intensiva presso un ospedale del Dipartimento degli Affari dei Veterani, un professionista sanitario con una storia di dedizione e impegno verso gli altri. Familiari e amici lo descrivono come una persona pacifica, senza precedenti penali significativi, e impegnata anche nelle proteste seguite alla morte di un’altra donna, Renee Good, uccisa da un agente federale all’inizio di gennaio durante analoghe operazioni anti-immigrazione.

La reazione pubblica non si è fatta attendere. A Minneapolis si sono svolte veglie e proteste che hanno attirato centinaia di persone, con manifestanti e familiari che hanno espresso dolore, rabbia e richiesta di verità su quanto accaduto. Simili momenti di mobilitazione si sono registrati anche in altre grandi città degli Stati Uniti, da New York a Washington. Alcuni manifestanti hanno gridato slogan di protesta contro l’ICE e le politiche federali di controllo dell’immigrazione, definendo l’episodio una “esecuzione” piuttosto che un intervento di polizia.

Allo stesso tempo, le autorità locali non sono rimaste a guardare dietro le dichiarazioni federali. Il governatore del Minnesota Tim Walz ha criticato apertamente l’amministrazione e l’operato degli agenti, chiedendo maggiore trasparenza e invitando a interrompere operazioni che, a suo avviso, stanno producendo divisioni profonde nella comunità. Le tensioni tra governo federale e istituzioni statali e locali si sommano così al già acceso dibattito nazionale sulla gestione dell’immigrazione, sulle operazioni dell’ICE e sulla legittimità dell’uso della forza in contesti di protesta e controllo.

La tragedia di Pretti, indipendentemente dai contorni giudiziari che emergeranno dalle indagini, mette in luce alcuni problemi strutturali degli Stati Uniti di oggi. Da una parte c’è un’amministrazione che ha scelto una linea dura sulla sicurezza interna e sull’immigrazione, schierando migliaia di agenti federali in operazioni di enforcement su vasta scala. Dall’altra c’è una società civile che denuncia l’escalation di violenza, le narrazioni ufficiali contraddette dai video e la difficoltà di creare canali affidabili di accertamento dei fatti.

In definitiva, la morte di Alex Pretti non è un episodio isolato, ma un simbolo delle divisioni profonde che attraversano la società americana. La contrapposizione tra versioni ufficiali e filmati pubblicati ha già innescato un dibattito sulla credibilità delle istituzioni e sull’equilibrio tra ordine pubblico e diritti civili. Minneapolis oggi non è solo il luogo di una sparatoria: è il palcoscenico di una tensione nazionale che rischia di non spegnersi tanto facilmente.