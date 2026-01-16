Il ritorno della memoria: il Vaticano restituisce manufatti alle popolazioni indigene del Canada
Alessandro Maurizi
- Esteri

Il ritorno della memoria: il Vaticano restituisce manufatti alle popolazioni indigene del Canada

Il ritorno della memoria: il Vaticano restituisce manufatti alle popolazioni indigene del Canada

foto-articolo
Esteri - 16 Gennaio 2026

di Alessandro Maurizi

Condividi: