Egitto-Eritrea: nuovi accordi per lo sviluppo dei porti di Assab e Doraleh
Jasmine Gheorghe
- Esteri

La nuova mossa del Cairo punta ai porti, incrementando la militarizzazione del Corno d'Africa e mettendo l'Etiopia alle strette. Ma c'è ancora la questione della diga da risolvere, nell'ambito della lotta per l'acqua dolce.

Esteri - 10 Gennaio 2026

di Jasmine Gheorghe

