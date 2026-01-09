Pressioni russe sul fianco settentrionale: Gran Bretagna e Norvegia provano a farsi trovare pronte
Francesco Di Filippo
- Esteri

Pressioni russe sul fianco settentrionale: Gran Bretagna e Norvegia provano a farsi trovare pronte

Pressioni russe sul fianco settentrionale: Gran Bretagna e Norvegia provano a farsi trovare pronte

foto-articolo
Esteri - 9 Gennaio 2026

di Francesco Di Filippo

Condividi: