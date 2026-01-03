Il Presidente sudcoreano Lee Jae-myung in Cina, dal 4 al 7 gennaio
Jasmine Gheorghe
Dopo i disastri filo-americani di Yoon Suk-yeol, il presidente sudcoreano Lee Jae-myung è pronto a partire per Pechino, per risanare i rapporti con Xi Jinping.

Dopo i disastri filo-americani di Yoon Suk-yeol, il presidente sudcoreano Lee Jae-myung è pronto a partire per Pechino, per risanare i rapporti con Xi Jinping.
Esteri - 3 Gennaio 2026

di Jasmine Gheorghe

