Trump incontra Netanyahu in Florida: la questione della grazia di Bibi e i guai per Hamas
Jasmine Gheorghe
- Esteri

Trump è sicuro della grazia di Bibi, ma Herzog smentisce. Nel frattempo, tutto ruota attorno a Hamas, che, se non depone le armi, andrà incontro a "guai seri". Netanyahu pronto a dare il Premio Israele per la Pace al suo amico in Usa.

Esteri - 30 Dicembre 2025

di Jasmine Gheorghe

