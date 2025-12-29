Cos’è il Somaliland e perché è stato riconosciuto da Israele
Valeria Todaro
- Esteri

Cos’è il Somaliland e perché è stato riconosciuto da Israele

Cos’è il Somaliland e perché è stato riconosciuto da Israele

foto-articolo
Esteri - 29 Dicembre 2025

di Valeria Todaro

Condividi: