La nuova arma silenziosa della Cina

Non è un nome che circola nelle conversazioni quotidiane, eppure dall’ittrio dipende una parte decisiva della tecnologia moderna: infatti, senza di questo, motori aeronautici, semiconduttori, turbine energetiche e sistemi avanzati di difesa diventano più fragili, più costosi e più lenti da produrre. Inoltre, al di là delle dichiarazioni di distensione e delle tregue commerciali annunciate negli ultimi mesi, questo strano materiale sta addensando una nuova area di attrito nella partita delle terre rare tra Cina e Stati Uniti.

Nonostante i proclama, le restrizioni introdotte da Pechino sulle esportazioni di terre rare non sono state realmente smantellate. Dopo l’incontro di fine ottobre tra Xi Jinping e Donald Trump, la Cina ha accettato soltanto di rinviare di un anno l’introduzione di un rigido sistema di licenze governative per l’export, ottenendo in cambio una sospensione analoga delle ultime misure americane sulle catene di approvvigionamento tecnologiche. Ma le limitazioni precedenti restano in vigore, e continuano a produrre effetti concreti sul mercato globale.

In questo contesto, l’ittrio è uno dei materiali più colpiti. Si tratta di una terra rara utilizzata in quantità ridotte ma essenziali, in quanto serve a rendere i materiali resistenti alle alte temperature, all’usura chimica e allo stress meccanico. Nei motori a reazione protegge le componenti sottoposte a calore estremo; nella produzione dei semiconduttori riveste le superfici dei macchinari, garantendo precisione e durata; nelle turbine a gas contribuisce all’efficienza energetica. Senza ittrio dunque, molte delle tecnologie su cui si regge l’economia avanzata diventano vulnerabili.

Il problema è che la filiera globale è fortemente sbilanciata. La Cina non solo è il principale produttore di ittrio, ma controlla anche la fase più delicata, vale a dire quella di raffinazione e separazione dagli altri minerali delle terre rare. Secondo i dati statunitensi, Washington importa il 100% del proprio fabbisogno di ittrio, e il 93% arriva direttamente dalla Cina, realizzando così una dipendenza che si traduce in un’esposizione geopolitica evidente.

Da quando Pechino ha iniziato a usare le terre rare come leva negoziale, le conseguenze si sono fatte sentire rapidamente. Le aziende denunciano ritardi nelle consegne, incertezza sulle licenze e una crescente imprevedibilità dei flussi, e, soprattutto in settori come questi, abituati a catene di fornitura snelle e sincronizzate, l’instabilità pesa quanto la scarsità stessa se non di più.

I prezzi lo confermano. In Europa l’ossido di ittrio ha registrato un aumento che ha superato il 4.400% dall’inizio dell’anno. L’industria aerospaziale ha lanciato l’allarme, sollecitando interventi governativi per rafforzare la produzione interna, e anche il settore dei semiconduttori parla apertamente di una minaccia grave, capace di incidere su costi, tempi e competitività.

A rendere il quadro ancora più instabile è la situazione delle scorte fuori dalla Cina. Le riserve disponibili variano molto da azienda a azienda: in alcuni casi coprono pochi mesi, in altri arrivano a un anno. Alcuni operatori sono già rimasti senza materiale, altri hanno visto le proprie disponibilità ridursi drasticamente.

Sul piano diplomatico, la tregua tra Washington e Pechino resta fragile. I negoziatori hanno ancora poco tempo per definire condizioni più chiare sull’export di terre rare verso gli Stati Uniti, ma le posizioni restano distanti. La Cina sta lavorando a un sistema di licenze che favorirebbe le aziende considerate estranee all’industria militare americana, lasciando però in difficoltà molte imprese occidentali che operano in settori a doppio uso, civile e difensivo.

Il controllo cinese non riguarda solo i materiali, ma anche le competenze. Pechino ha iniziato a monitorare i tecnici specializzati nelle terre rare, limitandone i viaggi all’estero e bloccando l’esportazione delle tecnologie di lavorazione, un ambito in cui detiene un vantaggio difficilmente colmabile nel breve periodo.

Gli Stati Uniti stanno tentando di ridurre la dipendenza. In Indiana, la ReElement Technologies punta ad avviare da dicembre una produzione nazionale di ossido di ittrio, con una capacità iniziale di 200 tonnellate annue, destinata a raddoppiare. È un segnale, ma non ancora una soluzione. Sul piano internazionale, Washington e Tokyo hanno annunciato uno studio congiunto per lo sfruttamento del giacimento sottomarino di Minamitori, nel Pacifico: un progetto ambizioso, che richiederà investimenti ingenti e tecnologie avanzate per operare a profondità estreme.

Resta però un nodo strutturale da sciogliere: costruire una filiera completa, dall’estrazione alla raffinazione, richiede tempo, capitali e competenze, che oggi sono concentrate in un solo Paese. E la Cina, consapevole del valore strategico delle terre rare, non sembra intenzionata a rinunciare facilmente a una leva che può influenzare interi settori dell’economia globale.