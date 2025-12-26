Una nuova America Latina

L’America Latina è protagonista di un’inedita svolta a destra, da quando José Antonio Kast ha stravinto le elezioni in Cile, andando a rafforzare l’ala conservatrice del continente (Argentina, Perù, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador).

In Brasile, Colombia e Venezuela sembra resistere il centro-sinistra, andando a costituire la principale opposizione all’amministrazione Trump, attualmente attiva nel Pacifico nella lotta al narcotraffico (o, almeno, così viene chiamata dal tycoon).

Eppure non si può dire che nella fascia progressista dell’America Latina ci sia stabilità, anche perché Brasile e Colombia, nel 2026, andranno alle urne, in un contesto in cui il tema della sicurezza è centrale. E spesso il termine sicurezza non è altro che un sinonimo di destra conservatrice.

Il Paese messo peggio sembra proprio il Venezuela, dove il regime di Maduro è sempre più sotto pressione statunitense.

In generale, si notano dunque due tendenze. Prima di tutto, i problemi nazionali (criminalità, povertà, inflazione, occupazione, come evidenziati dal Barómetro de las Américas) hanno portato a una riformulazione dell’indirizzo politico generale. Il crescente tasso di omicidi e la produzione e traffico di droga hanno dunque suggerito, per motivi di esigenza nazionale, un cambio di rotta, anche a costo di avere una dirigenza più autoritaria. Non di rado la sicurezza appare una priorità che supera i diritti civili, per citare Kast.

In secondo luogo, i Paesi che non si allineano su questa direzione, sono automaticamente nemici di Donald Trump, il quale usa la stessa arma: il mito della sicurezza, in risposta al narcotraffico e alla migrazione. Il tutto rientra nella svolta a destra globale degli ultimi anni, che appare ancorata proprio alla figura di Trump.

Ma quello dell’America Latina sarà un punto di non ritorno? C’è da dire che la sinistra non sta morendo, anzi, è rimasta piuttosto forte dalla sua emersione nei primi anni Duemila. L’elettorato del continente resta tuttavia imprevedibile, e una cosa è certa: finché non si garantisce la sicurezza, si potrebbe tendere sempre più verso destra.