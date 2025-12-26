Una nuova America Latina
Jasmine Gheorghe
- Esteri

Una nuova fascia sempre più conservatrice e un'altra che resta ferma a sinistra, opponendosi alla linea di Trump. Questo il nuovo volto dell'America Latina, dove la priorità è la sicurezza.

Esteri - 26 Dicembre 2025

di Jasmine Gheorghe

