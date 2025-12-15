L’Ue d’accordo sul blocco degli asset russi: cruciale l’articolo 122
Jasmine Gheorghe
- Esteri

Per una volta, l'Ue ha bypassato l'unanimità e l'opposizione di Ungheria e Slovacchia. Ma pur avendo votato "sì", molti Paesi hanno delle riserve sul blocco degli asset. Si attende il summit del 18 dicembre.

Esteri - 15 Dicembre 2025

di Jasmine Gheorghe

