Usa-Venezuela: le ambizioni e gli errori di Trump
Jasmine Gheorghe
- Esteri

Una lotta contro i "cartelli" della droga e la dittatura di Maduro. Eppure il fentanyl non passa per il Venezuela e le operazioni di Trump stanno violando il diritto internazionale, provocando morti nel mar dei Caraibi.

foto-articolo
Esteri - 11 Dicembre 2025

di Jasmine Gheorghe

