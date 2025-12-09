Tentativo di colpo di Stato sventato in Benin

Colpi d’arma da fuoco sono risuonati nelle prime ore di domenica 7 dicembre 2025 nella capitale beninese, Cotonou. Un gruppo di soldati è brevemente apparso sull’emittente televisiva nazionale, annunciando la dissoluzione della Costituzione e la destituzione del presidente Patrice Talon. Quello che sembrava un colpo di Stato accuratamente pianificato si è rivelato essere un tentativo fallito, messo in atto da un gruppo di militari appartenenti al corpo nazionale.



Secondo fonti ufficiali, i soldati hanno inizialmente aperto il fuoco nei pressi della residenza del presidente democraticamente eletto, seminando il panico in vari quartieri della capitale. Dopo questo assalto fallito, si sono diretti verso la televisione nazionale con l’obiettivo di annunciare la presa del potere. Il movimento era guidato dal tenente colonnello Tigri Pascal, membro della guardia nazionale e comandante della forza speciale creata cinque anni fa. Considerato uno dei migliori elementi della fanteria, il suo coinvolgimento ha sorpreso molti osservatori.

Poche ore dopo la loro apparizione in televisione, voci sul fallimento del golpe circolavano già nelle strade di Cotonou e sui social network. Più tardi, il ministro dell’Interno, Alassane Seidou, è intervenuto alla televisione nazionale dichiarando:



« Le forze armate beninesi e la loro gerarchia, fedeli al loro giuramento, sono rimaste repubblicane. La loro risposta ha permesso di riprendere il controllo della situazione e di sventare questo tentativo. »



Al momento, le motivazioni esatte dei golpisti rimangono sconosciute. Durante la loro breve apparizione televisiva, hanno tuttavia affermato di « assumersi le loro responsabilità di fronte al governo del presidente Talon », riferendosi implicitamente alla situazione di sicurezza preoccupante nel nord del Paese.



Circolano anche voci riguardo possibili vittime, ma finora nessuna comunicazione ufficiale ha confermato il numero di feriti o morti.



Uno degli aspetti più sorprendenti di questo tentativo di colpo di Stato è stata la rapidità dell’intervento delle forze nigeriane, inviate sul posto quasi contemporaneamente all’azione dei golpisti. Secondo le autorità beninesi e nigeriane, questo intervento è avvenuto su richiesta dello Stato beninese.

Il presidente nigeriano ha dichiarato:



« Oggi, le forze armate nigeriane si sono mobilitate con coraggio per difendere e proteggere l’ordine costituzionale nella Repubblica del Benin, su invito del governo. Hanno agito nel quadro del Protocollo della CEDEAO sulla democrazia e la buona governance. Siamo fieri del loro impegno nel preservare i nostri valori democratici dal 1999. »



Questa forza regionale, creata per garantire sicurezza e stabilità all’interno della CEDEAO, è stata spesso criticata per la sua inefficacia, soprattutto di fronte alle minacce terroristiche che colpiscono diversi Paesi della regione. Ma questa volta il suo intervento rapido e coordinato ha permesso di preservare l’ordine costituzionale ed evitare una grave crisi politica in Benin.



Rimane comunque aperta la questione dell’efficacia reale delle istituzioni regionali incaricate di proteggere la sovranità e la pace degli Stati. Tuttavia, per questa giornata del 7 dicembre, la democrazia beninese sembra essere stata saldamente difesa.